國安法｜「民間記者會」指等同「香港已死」　影響司法獨立

第十三屆全國人大常委會今早（30日）通過《港區國安法》，明日生效。反修例後成立的組織「民間記者會」形容該法例等同宣告「香港已死」，預料政府會先對付抗爭標誌人物。對於特首林鄭月娥於聯合國人權理事會上指，《港區國安法》不會影響香港的司法獨立，言論、集會、結社等自由，民間記者會直指說法不可信，「流傳出嘅版本係會有國安，隨時可以拉人。」

《港區國安法》生效在即，香港眾志、香港民族陣線等政黨或組織先後解散香港組織。民間記者會成員在今晚記者會上，指國安法先並會先對付「有頭有面」的抗爭標誌人物，盼港人明日七一，要以遊行人數回應，「反抗之聲必須夠響亮。」

林鄭月娥今午在聯合國人權理事會稱法案不會影響香港享負盛名的司法獨立，不會影響受《基本法》及有關國際公約適用於香港所保護的個人合法權利和自由，包括言論、新聞、集會、示威和遊行自由。民間記者成員稱不會相信，「流傳出嘅版本係會有國安，隨時可以拉人」，他們指聯合國不應該邀請林鄭月娥發表講話。他們也承認未來的抗爭難度會大增，「相信香港人創意爆棚下會搵到出路。」

被問及未來會否仍有「民間記者會」，他們未有正面回應，僅稱民間記者會是意志、信任，任何人都可以是用「民間記者會」的稱號。