七一遊行・直播｜維園外有傘陣堵路對峙　灣仔有鐵馬遭縱火

2020年7月1日，回歸23年，《港區國安法》實施，七一遊行首次被禁。但仍有大批人到銅鑼灣集結和遊行，警方多次封鎖、拘捕、發放胡椒噴霧，並出動水炮車發射水炮，至下午2時許已拘捕逾30人，當中有人因被搜出帶來「香港獨立」旗被警方拘捕，是《國安法》實施後首次。

【15:45】維園外怡和街，有警民衝突，有人組起傘陣，警方出黑旗和橙旗。

東角道：逾百名市民滯留於封鎖線內。

【15:40】希慎廣場對出有人舉「龍獅旗」。

【15:30】灣仔修頓球場外，疑有人將垃圾桶掉到馬路，有雜物起火。

【15:25】 警方再封軒尼詩道往灣仔方向行人路，並要求在場市民沿怡和街向東，反方向往維園離開。

【15:22】在維園公廁外的位置，有警員開咪，後有一男子質問警方「你哋企幾耐呀？我要過對面呀！」持咪警員着他「問非法集結的人」，但該男子不滿，警員向他及人群發射胡椒球彈驅散。

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【15:19】警方進入謝斐道驅散，在場的人四散。

【15:14】炮台山港鐵站外有路障，防暴警清場。灣仔水炮車再射水炮。

【15:05】部分遊行人士沿英皇道向東朝炮台山方向進發，另一方龍頭則到灣仔、金鐘。

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【15:00】社民連梁國雄、立法會議員朱凱廸等帶持橫額作「隊頭」，於軒尼詩道轉入杜老誌道，大批市民跟隨。惟水炮車及多名警員從告士打道轉入驅散，市民上行人路。

【14:53】民陣副召集人陳皓桓，以個人身份遊行。跟隨他的隊伍走出軒尼詩道馬路，佔據全部行車線。

陳志全（慢必）、譚德志（快必）被捕。

水炮車轉入波斯富街，向灣仔方向駛去。

【14:49】警方表示，自中午起，銅鑼灣百德新街、東角道及記利佐治街一帶有群眾集結叫囂，破壞社會安寧，更一度闖出馬路，阻塞交通，多次提醒群眾集結行為已違反《公安條例》及《港區國安法》，並警告人群停止集結，立即離開，但部份人依然拒絕聽從。警方遂採取執法行動並拘捕逾30人，涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻礙警務人員執行職務及管有攻擊性武器等。

警方亦指，已經出動水炮車（人群管理特別用途車輛），在相關地區協助警方作出驅散及執法行動。

【14:44】警方在軒尼詩道近天樂里舉藍旗，水炮車及裝甲車再由鵝頸橋位置往金鐘方向前行。

記利佐治街及百德新街交界，警方呼籲所有人向維園方向離開。警方驅趕在記利佐治街的所有市民及記者離開。

2020年7月1日，國安法生效，七一遊行被禁。但仍有人上街遊行，舉起大型橫額。（羅國輝攝）

【14:37】水炮車目前返回鵝頸橋位置戒備。

【14:34】位於鵝頸橋的警方水炮車突然向前行駛至天樂里交界射水，在裝甲車的防暴手持橙色槍柄的橡膠子彈槍呼籲人群離開。

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【14:19】渣甸坊警員向希慎廣場方向推進，曾多次展示藍旗。在渣甸坊，一名男子被索帶鎖上被捕。

【14:14】多人從銅鑼灣百德新街向海旁遊行，並叫高叫口號。鵝頸橋位置，有市民已走出軒尼詩道往金鐘方向步行。

在軒尼詩道的水炮車調頭，警方在車上開喇叭警告市民，若不站上行人路會採取行動。

【14:10】維園內有人聚集，有人手持美國國旗。

軒尼詩道往金鐘方向的鵝頸橋位置，有人放置垃圾桶及雪糕筒，期間不時高叫口號。

【14:01】警方圍封百德新街，警方將家私店實惠落閘，有人進入店舖。百腦匯等商舖亦已落閘。在百德新街內的人都不能離開，並要求所有記者出示記者證，稱「警方多次要求你哋都唔離開，請準備你哋嘅證件」，又表示「記者都唔好畀佢走」。

【13:55】梁頌恆被截查後獲放行。

有示威者於記利佐治街、警方封鎖線前舉起美國旗，他稱自己過往一直在示威現場展示「孖旗」，惟今日需觀望而行，遂不出動龍獅旗，只舉美國旗，「不代表我同美國勾結。」有人高呼「光復香港 時代革命」，警隨即截查多人，有女子嚇至尖叫。

登龍街對出軒尼詩道，有防暴舉起藍旗。警方於銅鑼灣廣場外，指在場人士已違反國安法，請立即離開現場。百德新街、h&m前，防暴警察高舉藍旗。警封銅鑼灣C出口，並舉起黃旗。

【13:47】警方表示，銅鑼灣一名男子身上被搜出港獨旗幟涉違《港區國安法》。下午約1時半，銅鑼灣百德新街一帶有人群集結，警方於百德新街截查一名形跡可疑的男子，在其身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟。該名男子涉嫌違反《港區國安法》被捕。基於集結群眾在現場的行為，警方已經先後向人群發出多次警告，指出他們有機會違反《公安條例》及《港區國安法》。警方警告集結群眾停止集結及立即離開，警方將會採取執法行動。

【13:40】一輛水炮車及銳武裝甲車出現在軒尼詩道波斯富街交界。

【13:30】銅鑼灣：一輛黑色私家車在記利佐治街燈位停低，欲駛出高士威道期間，有警員上前要求停車，惟私家車突然「畀油」，大批警員衝前包圍私家車，並將女司機扯出車廂，女司機疑受驚大哭呼叫救命。

波斯富街有人手持黃黑旗被截查，警方即時取走。有防暴警察築起防線，封鎖一段軒尼詩道。

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【13:24】工黨李卓人在街站與警方理論，警方嘗試從站台將李卓人落下，現場混亂，警方多次施放胡椒噴霧，多名記者「中椒」。李卓人指，被警方扯下時跌倒。

【13:16】崇光百貨對出，警方出「紫旗」，指在場人士違反《港區國安法》，維持大約10多秒後，改為舉起藍旗。舉紫旗警員事後需記錄舉旗位置。

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【13:10】警方勒令林卓廷收拾街站，否則控阻差辦公。林向在場人士稱，民主黨街站有十多個，「可以執完再開返」，並強調街站已獲得地政總署批准。

警要求所有人離開記利佐治街。位於登龍街，現場有約十多名防暴截查一名男子，該男子從袋中展示多枝青天白日滿地紅旗。

【13:05】警方於東角道行人路兩旁拉封鎖線，其中封鎖線前的民主黨街站，林卓廷高呼是「合法籌款」，獲得港府合法批文。警方於東角道行人路兩旁拉封鎖線，驅散在場市民。警方警告林卓廷，要求他關閉街站，指基於公眾安全，要封鎖街站所在範圍，「一句講晒就係咁，畀一分鐘時間你。」

【12:55】銅鑼灣東角道SOGO附近，防暴警察舉藍旗。現場群情洶湧，有人大叫「行街都唔得？」現場一度施放胡椒噴劑，警方拉起封鎖線，有警員亦誤中椒。

民主黨尹兆堅被制服在地，被反手扣上索帶，之後被帶走。

【12:45】民主黨在多區設置街站，林卓廷指半年前已申請並獲批。

【12:43】行政長官林鄭月娥今日下午二時，聯同律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超，在政府總部舉行記者會。

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【12:40】渣甸坊附近，有民主黨街站人士被截查。早前有人舉牌「七一SOGO大減價」號召他人上街，今日中午銅鑼灣崇光百貨（SOGO）照常營業。希慎廣場照常營業，內有多名保安在中庭位置，並舉起寫有不得有多於50人聚集的告示。5月底遊行期間曾被破壞的IT分店，今日仍然照常營業，原有玻璃被紙板圍封。

多個政黨於東角道沿途擺放街站，亦有人高舉美國旗，最少逾30名防暴警察駐守。

天后站維園出入口未見有大批人群，僅見一個撐國安法街站，維園天后出口外有一警車戒備，市民如常在球場打波。

▼2020年7月1日早上 社民連灣仔遊行▼

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2019七一遊行和理非篇 ▼7.1遊行情況▼