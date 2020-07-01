七一遊行・直播｜警：已拘捕逾300人　9人涉違《國安法》

2020年7月1日，回歸23年，《港區國安法》實施，七一遊行首次被禁。但仍有大批人到銅鑼灣集結和遊行，警方多次封鎖、拘捕、發放胡椒噴霧，並出動水炮車發射水炮，至下午2時許已拘捕逾30人，當中有人因被搜出帶來「香港獨立」旗被警方拘捕，是《國安法》實施後首次。警方於港島多區驅散人群，並一度於利舞臺施放手擲式催淚彈。 在入夜後，大批示威者於時代廣場一帶挖磚設路障，警方隨後掩至並拘捕多人。

【20:20】灣仔摩理臣山道鴻業大廈對出，一名灰衣少年被截查。警方在袋中找出一把白色長條狀，疑似是錘子。警員要求他解鎖手機。

【20:19】警方表示，截至下午8時已拘捕逾300人，當中5男4女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和管有攻擊性武器罪等。警方又指，絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。警方正在現場一帶繼續採取拘捕行動，警告羣眾立即停止違法行為。

【20:07】時代廣場內，有人將印有速龍小隊成員資料的單張撒滿一地，有商場職員正在執拾清理。有刑事偵緝警員將該些單張檢走。

【20:04】在時代廣場外，有工人帶同夾斗車清理波斯富街磚頭及雜物，警員亦有執拾。

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【19:57】在灣仔道明豐大廈，早前有人疑因避開警方追捕，走上一樓簷蓬危坐。其後消防到場，男子被送上救護車，一名警員跟車。現場消息指，男子曾一度嘗試掛起旗幟。

【19:56】警方現時封鎖時代廣場出口，所有人離開廣場前需檢查身份證及搜查隨身物品。有警員表示，時代廣場是「犯罪現場」，並拉起封鎖線隔開記者

【19:50】有數名防暴警察從波斯富街衝至利舞台外馬路，有警員途中跌出警棍，及後發現撿回，並一度舉起胡椒噴霧作勢指向人群。

有警車玻璃窗爆開。(勞敏儀攝)

【19:47】時代廣場廣播，指電腦系統顯示有消防訊號，呼籲在場人士不要使用升降機，使用走火通道離開。

【19:35】大批防謈警衝入時代廣場內，曾多次發射胡椒球彈。據現場所見，防暴警察於時代廣場內至少制服2人，並向其鎖上索帶及搜查隨身物品。

【19:30】較早前在灣仔莊士敦道被搜查車輛，車內發現「天滅中共」、「一息尚存、抗爭到底」、「光復香港、時代革命」的文宣及貼紙，金髮車主及乘客正接受錄影問話。警方要求他們立即除去所有文宣，否則車主等人將會違反《國安法》被拘捕，又指已經將他們的資料記錄在案。車主除去所有文宣，其後獲准離去。

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【19:28】警方於時代廣外，拉起封鎖線，並舉起藍旗警告，並開咪稱時代廣場外一帶人士涉參與非法集結，促離開，否則會驅散及拘捕。

【19:24】銅鑼灣波斯富街近東角道有防暴警察落地，時代廣場外有男子被制服。而時代廣場外sharetea店舖外，亦有兩男子被制服。

【19:20】警方於灣仔莊士敦道截查一私家車。

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【19:17】有人向位於波斯富街的美心西餅投擲汽油彈，正於附近處理雜物起火的消防員趕至，救熄火種。

【19:05】警方推進期間，一名男子在波斯銅鑼灣智選假日酒店外，被警被制服按在地上，他雙手被綁上索帶。警方傳媒聯絡隊在場開咪，指該男子設置路障被捕。

【19:00】大批防暴警與示威者相隔百多米對峙，示威者其後四散，警方亦開始推進，而同一時間波斯富街近富明街亦有火種燃起。

防暴警員隨即到場清理，同一時間附近一座樓宇上懷疑有人投擲雞蛋，未有擊中任何人。

【18:53】在天后，警員追趕數名示威者，由留仙街轉到英皇道跑往炮台山方向，一名市民被警員於馬會投注站旁截停，他被指伸出腳試圖絆倒警方。

【18:41】在銅鑼灣，再有示威者以磚頭等雜物堵塞波斯富街。而在波斯富街近利舞臺附近馬路，有紙皮車燃燒。隨即有速龍小隊到場，並有消防員亦到場撲滅火種。

【18:35】大批示威步行至鵝頸橋下，並繼往內街方向前進。

【18:29】大批防暴警於波斯富街推進，並藍旗警告在場人士立即離開，否則或干犯非法集結。一輪推進後，有警員一度發射胡椒球槍，其後再度後退。同一時間，時代廣場外有示威者築傘陣，但其後又散去。

【18:23】防暴警再到天后，清除路上雜物。

【18:18】水炮車駛向銅鑼灣時代廣場方向。

【18:15】在天后，港鐵站對開再有示威者擺雜物築路障，並組成傘陣。同一時間，警方出動水炮車於灣仔軒尼詩道，射水炮驅散聚集人群。

【18:05】在時代廣場對出，大批示威者趁外媒做直播期間，高叫港獨口號，並展示港獨旗幟。

【17:59】大批防暴警員乘衝鋒車趕至，清理天后路障。

【17:54】英皇道天后站對出位置，再有示威者堵路，馬路上滿佈鐵欄、紙盒等雜物。

【17:49】警方於facebook專頁表示，自中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有人羣集結叫囂、縱火堵路，有社區設施及多間商店被破壞。亦有人羣拒絕依從指示，繼續四處堵路破壞。截至下午5時半，警方已拘捕逾180人，當中3男4女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、管有攻擊性武器等。

警方正在現場一帶繼續採取拘捕行動，警告羣眾立即停止違法行為。

【17:40】在灣仔，水炮車在莊士敦道經過，警方多次發出警告，要求聚集人士離去。

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【17:30】在天后英皇道，警察公共關係科警司（傳媒關係）高振邦警告現場身穿「黃背心」人士離開現場，否則會動用水炮車，期後水炮車朝記者方向射水，又指「黃背心」人士阻礙警方執法。

【17:29】天后港鐵站外，水炮車發射水炮。有防暴警員不斷驅趕記者，要求離開。

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【17:20】防暴警在英皇道突追截。

【17:18】速龍警員在銅鑼灣利舞臺外，施放手擲式催淚彈。

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【17:05】時代廣場對出，防暴警員及速龍小隊警員，突然出現並制服多人。速龍小隊衝前期間，曾射十多槍胡椒球彈。

灣仔示威者未有走出馬路，間中在行人路上高叫「光復香港、時代革命」的口號。而警方炮車及裝甲車則不斷於灣仔內街道穿梭，暫未再射水。

譚臣道軒尼詩道小學前有十多人被截停，警方現逐一搜身。

【17:00】大批防暴警在電器道戒備，有數名穿寫有「記者」字眼反光衣記者被截查。

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【16:53】登龍街外有多人被制服，有一名女子倒地，有急救員為她急救。

菲林明道水炮車，一名攝影記者倒地暈倒。

早前波斯富街美心西餅，大閘被撬開，玻璃散落一地。

【16:46】水炮車多次射水，行車路上並無人，行人路上有多名記者。警方開喇叭，要求行人路上的記者離開。

【16:43】水炮車銅鑼灣維園外再射水，行人道上多人被射中。《香港01》記者當時在行人道上，亦被射中。

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【16:34】鵝頸橋底再藍旗，約十名市民被包圍截查。警方再次封鎖波斯富街天橋。

【16:20】據了解，警員在中央圖書館對開掃盪其間，嘗試截停示威者，期間有糾纏，被人以雨傘及磚頭攻擊。

【16:17】警方在鵝頸橋推進，馬路上的人四散。

【16:13】過千人走出鵝頸橋、波斯富街交界軒尼詩道。

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【16:11】水炮車轉入波斯富街，往時代廣場方向駛去。

警方表示，拘捕70人，其中二人涉違《國安法》。

【16:03】警方封鎖東角道，逾百人遭圍捕，部份人被截查後獲放行，但目測至少仍有過百市民在封鎖線。有輪椅人士、長者同被截查。

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【16:02】警方facebook發布，在馬路上檢獲一批經刻意改裝的鐵釘工具，由塑膠管穿起的鐵釘而成。

【15:45】維園外怡和街，有警民衝突，有人組起傘陣，警方出黑旗和橙旗。

東角道：逾百名市民滯留於封鎖線內。

【15:40】希慎廣場對出有人舉「龍獅旗」。

【15:30】灣仔修頓球場外，疑有人將垃圾桶掉到馬路，有雜物起火。

【15:25】 警方再封軒尼詩道往灣仔方向行人路，並要求在場市民沿怡和街向東，反方向往維園離開。

【15:22】在維園公廁外的位置，有警員開咪，後有一男子質問警方「你哋企幾耐呀？我要過對面呀！」持咪警員着他「問非法集結的人」，但該男子不滿，警員向他及人群發射胡椒球彈驅散。

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【15:19】警方進入謝斐道驅散，在場的人四散。

【15:14】炮台山港鐵站外有路障，防暴警清場。灣仔水炮車再射水炮。

【15:05】部分遊行人士沿英皇道向東朝炮台山方向進發，另一方龍頭則到灣仔、金鐘。

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【15:00】社民連梁國雄、立法會議員朱凱廸等帶持橫額作「隊頭」，於軒尼詩道轉入杜老誌道，大批市民跟隨。惟水炮車及多名警員從告士打道轉入驅散，市民上行人路。

【14:53】民陣副召集人陳皓桓，以個人身份遊行。跟隨他的隊伍走出軒尼詩道馬路，佔據全部行車線。

陳志全（慢必）、譚德志（快必）被捕。

水炮車轉入波斯富街，向灣仔方向駛去。

【14:49】警方表示，自中午起，銅鑼灣百德新街、東角道及記利佐治街一帶有群眾集結叫囂，破壞社會安寧，更一度闖出馬路，阻塞交通，多次提醒群眾集結行為已違反《公安條例》及《港區國安法》，並警告人群停止集結，立即離開，但部份人依然拒絕聽從。警方遂採取執法行動並拘捕逾30人，涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻礙警務人員執行職務及管有攻擊性武器等。

警方亦指，已經出動水炮車（人群管理特別用途車輛），在相關地區協助警方作出驅散及執法行動。

【14:44】警方在軒尼詩道近天樂里舉藍旗，水炮車及裝甲車再由鵝頸橋位置往金鐘方向前行。

記利佐治街及百德新街交界，警方呼籲所有人向維園方向離開。警方驅趕在記利佐治街的所有市民及記者離開。

2020年7月1日，國安法生效，七一遊行被禁。但仍有人上街遊行，舉起大型橫額。（羅國輝攝）

【14:37】水炮車目前返回鵝頸橋位置戒備。

【14:34】位於鵝頸橋的警方水炮車突然向前行駛至天樂里交界射水，在裝甲車的防暴手持橙色槍柄的橡膠子彈槍呼籲人群離開。

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【14:19】渣甸坊警員向希慎廣場方向推進，曾多次展示藍旗。在渣甸坊，一名男子被索帶鎖上被捕。

【14:14】多人從銅鑼灣百德新街向海旁遊行，並叫高叫口號。鵝頸橋位置，有市民已走出軒尼詩道往金鐘方向步行。

在軒尼詩道的水炮車調頭，警方在車上開喇叭警告市民，若不站上行人路會採取行動。

【14:10】維園內有人聚集，有人手持美國國旗。

軒尼詩道往金鐘方向的鵝頸橋位置，有人放置垃圾桶及雪糕筒，期間不時高叫口號。

【14:01】警方圍封百德新街，警方將家私店實惠落閘，有人進入店舖。百腦匯等商舖亦已落閘。在百德新街內的人都不能離開，並要求所有記者出示記者證，稱「警方多次要求你哋都唔離開，請準備你哋嘅證件」，又表示「記者都唔好畀佢走」。

【13:55】梁頌恆被截查後獲放行。

有示威者於記利佐治街、警方封鎖線前舉起美國旗，他稱自己過往一直在示威現場展示「孖旗」，惟今日需觀望而行，遂不出動龍獅旗，只舉美國旗，「不代表我同美國勾結。」有人高呼「光復香港 時代革命」，警隨即截查多人，有女子嚇至尖叫。

登龍街對出軒尼詩道，有防暴舉起藍旗。警方於銅鑼灣廣場外，指在場人士已違反國安法，請立即離開現場。百德新街、h&m前，防暴警察高舉藍旗。警封銅鑼灣C出口，並舉起黃旗。

【13:47】警方表示，銅鑼灣一名男子身上被搜出港獨旗幟涉違《港區國安法》。下午約1時半，銅鑼灣百德新街一帶有人群集結，警方於百德新街截查一名形跡可疑的男子，在其身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟。該名男子涉嫌違反《港區國安法》被捕。基於集結群眾在現場的行為，警方已經先後向人群發出多次警告，指出他們有機會違反《公安條例》及《港區國安法》。警方警告集結群眾停止集結及立即離開，警方將會採取執法行動。

【13:40】一輛水炮車及銳武裝甲車出現在軒尼詩道波斯富街交界。

【13:30】銅鑼灣：一輛黑色私家車在記利佐治街燈位停低，欲駛出高士威道期間，有警員上前要求停車，惟私家車突然「畀油」，大批警員衝前包圍私家車，並將女司機扯出車廂，女司機疑受驚大哭呼叫救命。

波斯富街有人手持黃黑旗被截查，警方即時取走。有防暴警察築起防線，封鎖一段軒尼詩道。

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【13:24】工黨李卓人在街站與警方理論，警方嘗試從站台將李卓人落下，現場混亂，警方多次施放胡椒噴霧，多名記者「中椒」。李卓人指，被警方扯下時跌倒。

【13:16】崇光百貨對出，警方出「紫旗」，指在場人士違反《港區國安法》，維持大約10多秒後，改為舉起藍旗。舉紫旗警員事後需記錄舉旗位置。

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【13:10】警方勒令林卓廷收拾街站，否則控阻差辦公。林向在場人士稱，民主黨街站有十多個，「可以執完再開返」，並強調街站已獲得地政總署批准。

警要求所有人離開記利佐治街。位於登龍街，現場有約十多名防暴截查一名男子，該男子從袋中展示多枝青天白日滿地紅旗。

【13:05】警方於東角道行人路兩旁拉封鎖線，其中封鎖線前的民主黨街站，林卓廷高呼是「合法籌款」，獲得港府合法批文。警方於東角道行人路兩旁拉封鎖線，驅散在場市民。警方警告林卓廷，要求他關閉街站，指基於公眾安全，要封鎖街站所在範圍，「一句講晒就係咁，畀一分鐘時間你。」

【12:55】銅鑼灣東角道SOGO附近，防暴警察舉藍旗。現場群情洶湧，有人大叫「行街都唔得？」現場一度施放胡椒噴劑，警方拉起封鎖線，有警員亦誤中椒。

民主黨尹兆堅被制服在地，被反手扣上索帶，之後被帶走。

【12:45】民主黨在多區設置街站，林卓廷指半年前已申請並獲批。

【12:43】行政長官林鄭月娥今日下午二時，聯同律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超，在政府總部舉行記者會。

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【12:40】渣甸坊附近，有民主黨街站人士被截查。早前有人舉牌「七一SOGO大減價」號召他人上街，今日中午銅鑼灣崇光百貨（SOGO）照常營業。希慎廣場照常營業，內有多名保安在中庭位置，並舉起寫有不得有多於50人聚集的告示。5月底遊行期間曾被破壞的IT分店，今日仍然照常營業，原有玻璃被紙板圍封。

多個政黨於東角道沿途擺放街站，亦有人高舉美國旗，最少逾30名防暴警察駐守。

天后站維園出入口未見有大批人群，僅見一個撐國安法街站，維園天后出口外有一警車戒備，市民如常在球場打波。

▼2020年7月1日早上 社民連灣仔遊行▼

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2019七一遊行和理非篇 ▼7.1遊行情況▼