新冠肺炎│康文署轄下所有圖書館自修室　下周二回恢正常開放時間

夏日炎炎，不少人喜歡到沙灘及游泳池游泳解暑，但疫情下不少康文設施的開放有特安排。康文署今日（1日）宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，更多的康樂設施及場地將於星期五（3日）起陸續重新開放，亦會放寬重開設施的部分使用限制安排；文化設施方面，所有表演場地的入場人數限制將於同日起放寬，而所有公共圖書館由下星期二（7日）起回復正常開放時間。

為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約1小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。但所有公共圖書館將於7月7日回恢正常開放時間。（資料圖片／盧翊銘攝）

康文署宣布，將在7月3日起放寬所有表演場地設施的入座或使用人數，由原定可容納人數的五成放寬至八成，相連的座位不得超過16個；場地租用人可恢復舉行畢業禮活動。表演場地設施內嚴禁飲食。各場地設施可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。在博物館和文化場地舉行的公眾節目（包括香港電影資料館的電影節目），入座或使用人數限制及安排與上述表演場地相同，放寬至八成。兒童設施繼續暫停開放。



公共圖書館方面，由7月7日起，所有香港公共圖書館及附設的學生自修室將恢復正常開放時間。康文署會繼續實施特別措施，包括於開放期間安排清場時段進行清潔。所有進入表演場地、博物館和公共圖書館設施的人士，進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，在場館內必須佩戴自備的口罩。

7月3日起，康文署會重開四個刊憲泳灘，分別為香港島的南灣泳灘，以及新界區的近水灣泳灘、下長沙泳灘及清水灣第一灣泳灘。（資料圖片）

康體設施方面，由7月3日起，露天劇場、室內和戶外康樂設施的觀眾席將重新開放予個人休憩活動或個人使用。另外，有再多兩個游泳池重新開放，分別是梅窩游泳池和北葵涌賽馬會游泳池，有關重開的公眾游泳池名單請參閱有關各游泳池開放設施的詳情，可參閱於場地張貼的告示。

重新開放的游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。



7月3日起，康文署會重開四個刊憲泳灘，分別為香港島的南灣泳灘，以及新界區的近水灣泳灘、下長沙泳灘及清水灣第一灣泳灘。有關重開泳灘名單請參閱康文署網頁，並每日上午9時至下午6時重開泳灘會提供救生員服務，此外，在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時。

除已重開及上述將重開的刊憲泳灘外，其餘泳灘繼續關閉，救生服務亦繼續暫停，市民切勿在關閉的泳灘游泳及聚集，以減少社交接觸和避免發生意外。康文署特別提醒場地使用人士，必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的羣組聚集。



另外，康文署亦會於7月3日起取消沖身間或裝有分隔板的淋浴花灑頭「隔一個，開一個」的開放安排，至於沒有分隔板的沖身花灑頭仍須繼續維持相隔1.5米開放。康文署會繼續在重開的康樂設施加強清潔，以及為所有進入室內場地的市民量度體溫。康文署會繼續暫停接受處理預訂露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動或銷售活動的申請，直至另行通告。