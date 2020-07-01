港版國安法｜銅鑼灣港鐵站D1及E出口關閉　九巴指行駛路線有調整

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《港區國安法》於昨日深夜（6月30日）正式生效，迎來今日（7月1日）香港回歸23周年。民陣原訂今午發起遊行，但遭警方發出反對遊行通知書及禁止集會通告書，上訴後亦被駁回，是回歸後首次被禁七一遊行。

縱然民陣表示無法發起遊行，但網上已有多人號召今日下午3時於維園起步遊行。港鐵、新巴、九巴及電車等，會因應港島區有大型活動，行駛有特別安排。

【13:54】九巴表示，因應銅鑼灣區最新交通情況，九巴途經該區的巴士路線班次或會受到影響，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。九巴又指，乘客可登入九巴智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊。如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。

【13:30】銅鑼灣有示威者一度走出軒尼詩道的馬路，佔據多條行車線，大量行駛中的汽車被逼停下。警方正在現場執法，指示人羣返回行人路，務求盡快恢復交通秩序。另外，由於現場人流非常擠湧，港鐵銅鑼灣站D1及E出口已暫時封閉。

因應港島區有大型活動，港鐵、新巴、九巴及電車行駛有特別安排。（資料圖片）

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