港版國安法｜警方：逾30人被捕　多名記者「中椒」不適一人送院

《港區國安法》昨晚（30日）11時正式刊憲並生效後的七一，仍有大批群眾上街。中午起，有群眾在銅鑼灣一帶聚集及叫口號，警方出動驅散，並使用胡椒噴霧，多名記者及市民「中椒」不適，至少一人需送院接受治療。據警方公布，至下午2時40分，已有逾30人被捕，涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻礙警務人員執行職務及管有攻擊性武器等。

下午約2時40分，再有至少兩名記者遭警方施放胡椒噴霧，二人「中椒」後跌倒在地。（鄭子峰攝）

《港區國安法》生效後翌日，不少港人響應網上號召走上街頭。中午起，銅鑼灣一帶有不少人士聚集及叫口號，警員多次向人群施放胡椒噴霧，多名記者及路人「中椒」不適，至少一名記者需要送院。

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下午1時40分左右，多名記者「中椒」後坐在地上，由聖約翰救傷隊員為他們清洗眼睛。而下午約2時40分，再有至少兩名記者遭警方施放胡椒噴霧，二人「中椒」後跌倒在地，其後一人接受急救時狀甚痛苦，一度低頭哭泣，需由救護車送院。

下午1時40分左右，多名記者「中椒」後坐在地上，由聖約翰救傷隊員為他們清洗眼睛。（鄭翠碧攝）

警方下午2時52分公布，已拘捕逾30人。警方指，中午起銅鑼灣百德新街、東角道及記利佐治街一帶有群眾集結及叫囂，更一度闖出馬路，阻塞交通。警方多次提醒有關行為違反《公安條例》及《港區國安法》，並警告人群停止集結及離開，惟部分人拒絕聽從，故警方拘捕逾30人，他們涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻礙警務人員執行職務及管有攻擊性武器等。