國安法．七一｜美心再遭破壞　先爆玻璃後再被投擲汽油彈

《港區國安法》刊憲後的七一，大批市民在銅鑼灣、天后一帶聚集，不少人高呼口號，反對港版國安法。美心集團旗下店舖包括美心和星巴克再遭破壞。 位於銅鑼灣波斯富街的美心西餅及英皇道的星巴克（STARBUCKS）店外玻璃牆皆被打碎，其後有人再向美心投擲汽油彈，消防到來將火撲熄。 警方下午約6時在facebook提及兩店被破壞一事，強調警方會對所有案件追查到底，將潛逃涉案人繩之於法，警告違法者不應心存僥倖。

七一大批市民上街，銅鑼灣、天后一帶自中午起，多次有人走出馬路，亦有不少人高叫口號。下午4時許，記者發現位於銅鑼灣波斯富街的美心西餅，鐵閘被打開了少許，鐵閘內的玻璃牆被打碎，玻璃碎片散落一地，從閘門空隙可見，店內地上鋪滿玻璃碎，但貨架上的貨物品仍然整齊排列，店內與平日沒大分別。

到晚上約7時15分，有人向美心西餅投擲疑似汽油彈，由於閘門已拉上，相信店內無受影響。該火種隨即被消防員撲熄。

美心集團在反修例風波中，屢成為示威者針對的目標，旗下的餅店及食肆多次被破壞。美心惹禍的源頭，是創辦人長女伍淑清，她不時發表撐警言論，又批評香港的國民教育失敗，年輕人被社交媒體「洗腦」，故要放棄香港的年青人。她於11月入圍央視「感動中國年度人物」，榮譽的代價是家族美心集團受到重創。（環球時報）

而位於天后英皇道的星巴克（STARBUCKS）亦遭破壞，店舖對著英皇道的三幅玻璃牆中，其中一幅被擊碎的玻璃牆上，有兩個如人頭般大的洞，牆上被貼「天滅中共」貼紙，不少市民路過時亦探頭觀看店內情況。該店今年元旦日遊行時，大門玻璃亦曾擊碎，當時更被縱火。

美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清，去年因發表「放棄年輕人」言論，令美心集團被標籤為「藍店」，網民多次呼籲市民罷食，而集團旗下店舖多次遭示威者破壞。

警方下午約6時在facebook提及事件，稱警方不會放過任何一宗案件，務必追查到底，警告違法者勿心存僥倖。

另外，位於銅鑼灣羅素街一間英皇鐘錶亦遭示威者破壞。