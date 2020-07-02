新冠肺炎．最新｜今日無本地感染個案　不設疫情記者會

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生署昨日（1日）公布新增28宗個案，其中27宗是輸入個案，是自6月22日錄得單日30宗以來，近九日單日新高；餘下1宗是海外抵港家居檢疫者的家人，該46歲女病人並沒有外遊記錄，令維持17日的無本地感染紀錄斷纜。現時累計有1,234宗個案，包括一宗疑似個案。

指定處所戲院及劇場等的入座率限制，會於今晚午夜後放寬至80%，但限聚令則維持最多50人。