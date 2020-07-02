七一遊行｜記者遭警水炮車直射　記協：好大問題　失信任基礎

警方在昨日在七一遊行期間，向身處行人路、身穿黃背心採訪的記者射催淚水劑。香港記者協會主席楊健興今早接受港台節目《千禧年代》訪問時認為，水炮車具殺傷力，記者當時處境危險，認為當時記者已身穿反光衣，亦站在行人路上，質疑警方發射催淚水劑的方向有問題，同時具針對性，予人感覺有意將記者趕離現場，形容情況「好大問題，無晒信任基礎。」

2020年7月1日，Flash Media記者被水炮車射中頭部，一度暈倒。（黃偉倫攝）

香港記者協會主席楊健興表示，昨日在現場採訪的記者已身處行人路、以及身穿黃背心，但水炮車仍向記者發射催淚水劑，質疑舉動具針對性，予人感覺有意將記者趕離現場，「已經係行人路，仲可以掂? 除非真係一出水炮車唔採訪，但咁我哋係失職。」

楊指，記協過去已與警務處人員開會商討記者採訪示威現場問題，惟昨日的事件反映警方前線無作出根本性的改善，而每次行動都會向記者施放胡椒噴霧、驅趕、分隔到較遠位置採訪等。他形容，現時情況屬好大問題，對警方失去信任基礎。

規管分裂國家等四類罪行的《港區國安法》通過後，楊健興認為，條例規管的範圍廣闊，令業界產生疑慮，例如港澳辦副主任張曉明指8.31太子站警方清場打死人屬謠言，涉及違反國安法，若傳媒作出報道，會否涉協助散播謠言 ; 若傳媒報道政府負面事情，又會否被指阻礙施政而犯法。他指，目前不論是官員以及人大常委，對條文解讀混亂，令傳媒容易誤墮法網。