迪士尼樂園推「三人遊 二人價」港人優惠吸客　加6百多元可做會員

疫情緩和下，上暑假將至但大部份人不能外出旅遊下，本港景點更顯得人頭湧湧，香港迪士尼樂園宣布，由即日起推出港人尊享一日門票買二送一，即「三人遊 二人價」等優惠，似乎想在剛剛重開後多推優惠吸客，與海洋公園「比併」一番。

香港迪士尼園公布，於今日（2日）起8月31日，香港居民可尊享一日門票買二送一，即實行「三人遊 二人價」。（資料圖片/梁鵬威攝）

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香港迪士尼園公布，於今日（2日）起至8月31日，香港居民可尊享一日門票買二送一，即實行「三人遊 二人價」，並於7月31日期間入園的賓客，更可免費獲贈迪士尼頭箍或耳朵帽子乙個。

入園人士加600多元可成「奇妙處處通」會員

值得留意的是，憑此優惠入園人士，於園內升級為「奇妙處處通」年票，差額則可以正價門票計算。記者登入迪士尼網站發現，「三人遊」套票為1278元，「奇妙處處通」銀卡，即基本會員費一年為1278元，迪士尼指，優惠門票以正價639元計算。即只要補中間的差價的639元，便可以升級銀卡會員一年會藉。

即日起推出港人尊享一日門票買二送一，即「三人遊 二人價」等優惠。（香港迪士尼網頁截圖）

另外，「奇妙處處通」會員攜同之好友入園， 每位均可享門票減免200元的優惠，並可同樣於園內升級為「奇妙處處通」年票，差額則可以正價門票計算。由於現時仍有疫情下的入園人次限制，購買門票需到網站登記入園期，確實後才能成功到園遊玩。

此外，迪士尼又指，由即日起至2020年9月29日，預訂迪士尼探索家度假酒店，標準客房連指定早餐，兩位價為1,378元起，香港居民更可以7折房價預訂香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房、國賓廳主題套房，或迪士尼探索家度假酒店全新大冒險家套房。

香港迪士尼樂園，於本月中（18日）重新開放，除了多個區域提供搓手液及安排工作人員提醒入園人士保持社交距離外，樂園於地上貼有距離貼紙，另外，迪士尼表示，重開初期不論是餐廳及其他地方，顧客容量會較以往少50%，並會視乎港府措施、疫情及賓客能否跟從指引，會一步步增加每日客量。