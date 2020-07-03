新冠肺炎．最新｜機場檢測設施爆滿　低風險區返港者准回家等結果

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生署昨日（2日）公布新增9宗輸入確診個案，全部患者曾到訪巴基斯坦及印度，當中8人從印度抵港。本港至今累計有1,243宗個案，包括一宗疑似個案。 而衞生防護中心早前公布，貨櫃船公司有9名外籍船員曾短暫留港居住荃灣帝盛酒店，抵內地寧波後確診。酒店昨日回應指，暫時僅四名房務員為密切接觸者，他們全部沒有出現病徵。 而政府為每戶家庭派發10個外科口罩，正陸續派遞，但有市民發現質量參差。

+ 7 + 6 + 5

【20:27】衞生署衞生防護中心表示，由於近日經香港國際機場抵港人士的數量大增，衞生署檢視位於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店的等候檢測結果中心供抵港人士等候檢測結果的容量上限後，決定調節等候檢測結果安排。

如預計當日抵港人數超出兩個中心可容納的人數上限，來自風險較低地區的抵港人士，在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，獲准直接自行前往指定地點進行14天強制檢疫，毋須在場等候結果；如有關人士的檢測結果為陽性，署方會盡快安排他們送院治理，並安排其密切接觸者到檢疫中心。



就等候檢測結果中心的留宿安排，有需要時即使在下午抵港人士亦會安排留在臨時樣本採集中心等候結果。衞生署呼籲抵港人士聽從現場職員指示，並為抵港安排預留彈性。

【20:03】衞生防護中心資料顯示，今日新增五宗輸入個案，累計增至1,248宗；涉及一男四女，年齡介乎三至49歲。

當中一人與昨日數名確診者同乘國泰港龍航班KA734由吉隆坡返港，另三人在昨日（2日）分別乘搭土耳其航空TK70由伊斯坦堡返港、乘搭國泰航空CX906由馬尼拉返港、以及乘搭英國航空BA031由倫敦返港；餘下一名患者則乘搭阿聯酋航空上月20日的「疫機」EK380抵港，為該班機第28名確診者。

【18:03】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有五名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1112、1145、1154、1167和1174），至今共有1,125名確診或疑似病人康復出院。現時共有111名確診病人分別於八間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘110人情況穩定。

【15:04】據了解，今日無新增本地確診新型肺炎個案，衞生署不舉行疫情記者會。

【08:00】截至周五（3日）上午8時，全國確診病例85,278宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例6宗，治癒病例80,102宗，累計境外輸入1,923宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼