新冠肺炎．最新｜消息：無新增本地感染個案　111名確診病人留院

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生署昨日（2日）公布新增9宗輸入確診個案，全部患者曾到訪巴基斯坦及印度，當中8人從印度抵港。本港至今累計有1,243宗個案，包括一宗疑似個案。 而衞生防護中心早前公布，貨櫃船公司有9名外籍船員曾短暫留港居住荃灣帝盛酒店，抵內地寧波後確診。酒店昨日回應指，暫時僅四名房務員為密切接觸者，他們全部沒有出現病徵。 而政府為每戶家庭派發10個外科口罩，正陸續派遞，但有市民發現質量參差。

【18:03】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有五名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1112、1145、1154、1167和1174），至今共有1,125名確診或疑似病人康復出院。現時共有111名確診病人分別於八間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘110人情況穩定。

【15:04】據了解，今日無新增本地確診新型肺炎個案，衞生署不舉行疫情記者會。

【08:00】截至周五（3日）上午8時，全國確診病例85,278宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例6宗，治癒病例80,102宗，累計境外輸入1,923宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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