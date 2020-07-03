港版國安法｜經濟學者關焯照：條文模糊易踩界　社經評論少講政治

規管分裂國家、顛覆國家政權等罪行的《港區國安法》實施後，不少人均憂慮會誤墜法網。經濟學者關焯照今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時認為，《港區國安法》的條文模糊，形容好易「踩界」，感受到無形的壓力及監察，表明今後發表財經新聞意見時，會盡量少談、甚至不提及政治，涉及內地的情況更會避免深入探討。他承認屬自我審查，因擔心若評論較負面，會被視為「非法引起」對香港或內地政府憎恨。關指，即使表達渠道合法，但條例可以任由政權演釋，只能夠盡量避免。

基隆茶餐廳負責人曹小姐在同一節目受訪時表示，《港區國安法》實施前，已移走涉及敏感字眼如「光復」、「革命」的文宣，只留下部份含鼓勵字句的海報及標語，以免觸犯法例。她坦言，做法是要顧及員工安全，「打開門口做生意，唔知幾時踩線。」政府昨日發聲明指，「光復香港 時代革命」有港獨、顛覆國家政權等含意，她批評，本港如今言論自由受到限制，「唔通講句說話唔得?」

經濟學者關焯照今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時認為，《港區國安法》的條文模糊，形容好易「踩界」，感受到無形的壓力及監察，表明今後發表財經新聞意見時，會盡量少談、甚至不提及政治。（資料圖片）