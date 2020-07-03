一歲男嬰染志賀毒素大腸桿菌　曾因發燒、腹瀉留院一日　

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，一名一歲男嬰感染產志賀毒素大腸桿菌，他自6月15日起出現發燒和腹瀉，6月17日入住一間私家醫院，並於翌日出院。中心提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。

病人在潛伏期內沒有外遊

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的一歲男嬰，自6月15日起出現發燒和腹瀉，6月17日入住一間私家醫院，並於翌日出院。病人情況一直穩定。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊，中心正繼續調查。

市民應注意個人及食物衞生

衞生防護中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

衞生防護中心提醒市民注意個人及食物衞生，處理食物時應選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物及把食物存放於安全溫度，以預防由食物傳播的疾病。市民處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前，都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手。如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。