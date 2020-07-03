中醫專科發展洽6年無定案　食衞局稱業界無共識

立法會衞生事務委員會的中醫藥發展事宜小組委員會今天（3日）舉行會議，民主黨的黃碧雲提問2024年啟用的中醫醫院將會聘請的中醫師，相關的資歷架構及薪酬級別會如何釐定時，食物及衞生局回覆僅稱，當局對資歷、薪酬等定了最低要求，但相關細節由投標的營運者作出建議。黃碧雲批評局方「將個波交畀NGO (非牟利機構)」，是不負責任。 另外，當局稱在中醫專科發展方面，目前中醫醫院決定了會設內、外、婦、兒、骨、針灸6個基礎分科，但每個分科如何再細分不同專科，就未有定案，仍等待業界達成共識。建制派議員陳凱欣批評當局用6年商討仍無進展，進度太慢。

食物及衞生局總監(中醫醫院發展計劃辦事處)張偉麟稱，當局對中醫醫院中醫師的資歷、薪酬等定了最低要求，但相關細節由投標的營運者作出建議。 （片段截圖）

食物及衞生局總監(中醫醫院發展計劃辦事處)張偉麟醫生指，中醫醫院料在啟用後5年內開展所有服務，人手安排會由投標的營運者作建議。黃碧雲追問有無資歷架構及薪酬級別時，張偉麟稱當局已定了最低要求，細節由投標者建議，被黃碧雲批評屬不負責任，令正就讀中醫的學生擔心前途，「如果投標係價低者得？任得NGO去定？」

截至今年6月1日，本港共有7,578名註冊中醫、2,552名表列中醫及32名有限制註冊中醫。陳凱欣表示，香港公立醫院醫生不足，海外醫生亦難招聘，不少專科門診輪候時間長，問當局會否突破常態，引入中醫到部份專科門診診症。

食物及衞生局副局長徐德義稱，現時中風病人的康復、痛症治療、癌症病人的紓緩治療都有中西醫協作計劃，如日後有更多新元素、項目，雙方可以再合作。

吳梓新稱，現時業界對於專科發展最大共識是內、外、婦、兒、骨、針灸6個基礎分科，但就未能決定六科當中如何再細分。 (片段截圖)

在中醫專科發展方面，業界及三間大學中醫學院2014年7月聯合成立香港中醫專科發展工作組研究如何推動。張偉麟稱，業界意見分歧，有人認為不應設不同專科，但亦有人認同設專科。

食物及衞生局顧問中醫師吳梓新補充，現時業界對於專科發展最大共識是內、外、婦、兒、骨、針灸6個基礎分科，但就未能決定六科當中如何再細分。陳凱欣認為中醫在內地歷史悠久，而當局用6年商討，僅能定出6個分科，進度太慢。吳梓新回應指，內地中醫院成立時，會因應醫師專長而設分科，但實際上並無相應的註冊制度，香港正商討的制度在全球而言是較新的概念，業界爭議較大，仍需討論專科培訓和資歷認可機制。

另外，當局設立的5億元中醫藥發展基金，截至今年5月31日，已經批出了超過2,800萬，支援行業的培訓、推廣等工作。