新冠肺炎．最新｜一名外籍人士私家診所求診後確診　消息指為機師

新冠肺炎疫情有所緩和，本港昨日（3日）新增5宗輸入個案，患者分別由巴基斯坦、印度、哈薩克、菲律賓及英國返港。至今本港個案累計1,248宗，包括一宗疑似個案。 另外，衞生署表示，因應近日抵港人士數目大增，如人數超出亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心及富豪東方酒店的每日可容納人數上限，來自風險較低地區的抵港人士，在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，獲准直接自行前往指定地點進行14天強制檢疫，毋須在場等候檢測結果。

【16:16】消息指今日新增至少4宗輸入個案。

【14:42】據了解，今天新增數宗輸入確診個案。另有一宗是於本地診所求診的個案，暫未能確定是本地或輸入個案，患者是外籍機師，曾訪哈薩克，他有上呼吸道感染病徵，於私家診所求醫及做檢測，結果呈陽性反應，該患者是獲豁免檢疫人士，不用14日強制家居檢疫及留深喉唾液樣本。

新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

+ 11 + 10 + 9

昨日總覽：新冠肺炎．7.3｜機場檢測設施爆滿 低風險區返港者准回家等結果

新冠肺炎｜今增5宗輸入個案 低風險地區抵港居民毋須等檢測結果

健康碼｜據悉政府下周公布 李慧琼引述張建宗：設粵港澳先導計劃