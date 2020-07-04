政府公共圖書館將陳雲、黃之鋒及陳淑莊的部份著作下架，職員表明是因應《港區國安法》而要檢視書籍內容。《香港01》記者巡查旺角及銅鑼灣的樓上書店，涉及政治及社會運動的書籍仍有出售，部份熱賣書籍放置在最當眼位置，不時有讀者翻看及購買。 有書店職員說，《港區國安法》生效後，的確會對店內的書籍所編寫的內容多加留意，看看會否涉違《國安法》的內容，但現時店內仍有陳雲所編寫的書籍出售，現階段未考慮將書籍、著作下架。

國安法｜公共圖書館下架黃之鋒、陳雲、陳淑莊著作 職員：要覆檢

國安法｜圖書館下架黃之鋒書籍 書店仍售政治書：會留意但不停售

香港公共圖書館於《港區國安法》生效後，陸續將部份敏感政治書籍下架，覆檢內容是否違《國安法》，包括陳雲的《香港城邦論》、黃之鋒的《我不是英雄》、陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》等九本書。

《香港01》到旺角及銅鑼灣的樓上書店巡視，發現涉及政治及社會運動的書籍仍有出售，部份熱賣書籍放置在最當眼位置，不時有讀者翻看及購買，非常受歡迎。被圖書館下架、陳雲的《香港遺民論》及《香港保衛戰》仍在部份樓上書店有售；《香港城邦論》和黃之鋒、陳淑莊的書籍則未能找到，有職員解釋是書籍較舊和較少再版。

政治、社會運動的書籍，一直在樓上書店較受歡迎，不少記錄去年反修例示威衝突的書籍，都放在當眼位置，如《誰衛我城》、《吶喊》、《香港覺醒》，以及被官方多次點名批評、壹傳媒主席黎智英的《風雨中響起極權的喪鐘》等，不少讀者都有翻閱。

書店是否對繼續出售這類書籍有顧慮呢？田園書屋職員說，《國安法》生效後，會對店內的書籍所編寫的內容多加留意，目前仍會出售陳雲的著作，未有考慮下架，亦無計劃停售其他涉及政治的書籍。

亦有其他書店負責人表示，現時不便說太多，作為書局需要低調。