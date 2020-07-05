新冠肺炎｜消息：仁濟醫院無外遊男正式確診　住元朗朗屏邨繡屏樓

撰文：陳倩婷
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本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，荃灣仁濟醫院一名59歲男病人在昨晚（4日）初步確診新冠肺炎，患者沒有外遊紀錄，也沒有與輸入個案有相關，今早(5日)正式確診，屬過去三周以來，首宗本地感染。衞生防護中心今日或需重開記者會講述情況。
昨錄得11宗輸入個案，當中一名由菲律賓經台北轉機返港菲傭，瞞報之前在菲律賓逗留半年，獲准留唾液樣本回到九龍站漾日居僱主家中等候檢測結果，結果一日後宣告確診，成為新安排漏洞，至今本港個案累計增至1,259宗。
【13:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生將於下午舉行記者會交代
【12:48】據悉今早正式確診59歲男患者住在元朗朗屏邨繡屏樓，平日在坪石邨上班。
【12:40】報導引述消息指，再有另一宗初步確診個案，患者為長沙灣一間診所護士，屬大圍美田邨美秀樓感染群組。
【11:44】消息指，昨晚初步確診新型肺炎的59歲男子，經覆檢後成確診個案，病人已由仁濟醫院轉送瑪嘉烈醫院治療，料屬三周以來首宗本地感染個案。
昨日總覽：新冠肺炎．7.4｜消息 : 59歲男初確診 成近三周首宗本地感染
新冠肺炎｜漾日居菲傭返家翌日確診 回家等檢測結果實施首日爆鑊
↓↓新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）↓↓
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