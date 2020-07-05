新冠肺炎｜消息：仁濟醫院無外遊男正式確診　住元朗朗屏邨繡屏樓

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，荃灣仁濟醫院一名59歲男病人在昨晚（4日）初步確診新冠肺炎，患者沒有外遊紀錄，也沒有與輸入個案有相關，今早(5日)正式確診，屬過去三周以來，首宗本地感染。衞生防護中心今日或需重開記者會講述情況。

昨錄得11宗輸入個案，當中一名由菲律賓經台北轉機返港菲傭，瞞報之前在菲律賓逗留半年，獲准留唾液樣本回到九龍站漾日居僱主家中等候檢測結果，結果一日後宣告確診，成為新安排漏洞，至今本港個案累計增至1,259宗。