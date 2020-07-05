直播｜仁濟醫院護士為59歲男患者抽鼻液無戴全面罩　須隔離14日

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，荃灣仁濟醫院一名59歲男病人在昨晚（4日）初步確診新冠肺炎，患者沒有外遊紀錄，也沒有與輸入個案有相關，今早(5日)正式確診，屬過去三周以來，首宗本地感染。衞生防護中心今日或需重開記者會講述情況。 昨錄得11宗輸入個案，當中一名由菲律賓經台北轉機返港菲傭，瞞報之前在菲律賓逗留半年，獲准留唾液樣本回到九龍站漾日居僱主家中等候檢測結果，結果一日後宣告確診，成為新安排漏洞，至今本港個案累計增至1,259宗。

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【17:06】有政府人員運送檢測樣本瓶到坪石邨玉石樓。在稍早前，59歲確診男患者工作的彬記粥麵美食已關門，聲稱「內部有事 暫停營業」。而玉石樓只剩下其中升降機大堂出入口維持通行，大堂內有着全套保護裝備的人員站崗，其餘出入口均有保安把守禁止出入，據稱是方便今晚的派樣本樽安排。

【16:40】張竹君又指，第1269宗個案亦是本地感染個案，是一名59歲男子，本身無外遊紀錄，暫亦未找到源頭。他於6月30日晚上有頭暈、發冷，並於7月3日出現肚瀉，曾到私家醫生診所求診。患者昨日在荃灣乘西鐵出現頭暈，於是由港鐵職員安坐排救護車送至仁濟醫院，現已轉院至瑪嘉烈醫院。

張竹君指，患者在兩家食肆上班，其中一家在坪石邨「彬記粥麵美食」當夜班，主要在深夜2點幾至6點幾，自己一人預備食物供應第二天。而他亦於屯門內河碼頭龍門道健榮飯堂上班，由早上至下午1點幾，主要在廚房工作。該食堂會招呼附近的地盤工人、入境處、海關人員等，衞生署會聯絡各相關部門及人士。張竹君指，該患者發病時仍有上班數天，具傳染性，故會為食肆員工留樣本。他本人於坪石邨玉石樓居住，今晚會有房署職員派樣本瓶予居民。衞生署亦建議，倘有食客曾於6月28日後，到過彬記食肆，都可去玉石樓領取樣本瓶，當局會派發兩、三日。

張竹君又指，患者報稱居於朗屏邨，但過去幾個月已無回家，近日一直住在坪石邨玉石樓。

此外，庾慧玲亦指，由於該名男患者昨日早上因發燒及其他徵症，曾到訪仁濟急症室，並入住內科單人房，當時一名護士在無戴全面罩、眼罩，亦無穿保護衣情況下，為他抽取鼻液，故已被列作緊密接觸者，即使當時有戴N95、手套等，亦要安排入住檢疫中心14日。而病人住院期間亦曾無戴好口罩，故有21位同事被列作其他接觸者，14天醫學監察，第2日及第12日需留樣本檢測，暫無其他病人列緊密接觸。

【16:30】事隔多日，政府再度召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席交代詳情。

張竹君表示，今日截至下午4時，錄得10宗新增個案，當中8宗是輸入個案，另有2宗是本地個案。

輸入個案中，有6宗是來自巴基斯坦、一宗來自印度、一宗來自印尼。其中第1260宗個案來自巴基斯坦，於第12日檢疫時的深喉樣本，才呈陽性，病人是乘6月20日抵港的EK380航班。第1261宗個案是來自印尼的外籍勞工，12月曾返回印尼，今次因有新僱主故再度來港。她與第1232宗個案是朋友，在鯉魚門一齊接受檢疫，即將進開時檢出呈陽性。

其中，第1263宗個案及第1269個案，都是本地感染個案。第1263宗個案是一名41歲女子，她與第1233宗個案有流行病學關連。第1233宗個案是早前居美田邨已確診的一名女士。第1263宗患者於7月2日有喉嚨痛，翌日發燒發冷，7月4日去了留深喉唾液樣本，然後確診。她6月24日見過第1233宗個案，兩人於西九龍一家快餐店一起食下午茶，相處了約半小時，兩人都未有全程戴口罩。

她是是青山道吳毓輝醫生診所的護士，負責執藥派藥，由於發燒當日仍有上班，潛伏期內例如7月2日、3日，6月30日等都有上班，故張竹君指今次個案較令人擔心，「穩陣起見，醫生、診所同事、清潔工人都需要送檢疫中心。」張竹君又指，吳毓輝醫生比較緊張，由於昨晚發現有輕微發燒，故已送明愛醫院，幸檢測結果暫時呈陰性。吳醫生的太太有協助整理料，由於亦有少少發燒，已送伊利沙伯醫院，檢測結果都是呈陰性。

她居於青山道155至159號鴻裕大廈B座，衞生署今晚會派員到大廈派樣本瓶。

【16:29】記者下午來到元州邨附近的吳毓輝醫生診所，診所已經拉閘，並貼有手寫通知指即日起休息14日，落款為吳毓輝醫生本人。

附近有長者經過，她告訴記者較早前曾到訪這間診所看皮膚病，惟「嗰陣時未有呢單嘢」。記者問她住在附近是否擔心，她則告訴記者不擔心，「你睇我都唔戴口罩嘅，驚就唔好出街啦！」

【16:00】觀塘區區議員黎寶桂於facebook專頁表示，由於坪石邨一家粥店的師傅確診新型肺炎，衞生署人員將會在玉石樓大堂，向居民派發深喉唾液樣本收集瓶，收集過去兩日曾到訪涉事粥店的食客的樣本化驗。她又指，已有身穿保護衣的人員到玉石樓清潔。

【14:45】下午時份，有身穿保護衣人員於元朗朗屏邨繡屏樓進行消毒。

【13:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生將於下午舉行記者會交代

【12:48】據悉今早正式確診59歲男患者住在元朗朗屏邨繡屏樓，平日在坪石邨上班。

【12:40】報導引述消息指，再有另一宗初步確診個案，患者為長沙灣一間診所護士，屬大圍美田邨美秀樓感染群組。

【11:44】消息指，昨晚初步確診新型肺炎的59歲男子，經覆檢後成確診個案，病人已由仁濟醫院轉送瑪嘉烈醫院治療，料屬三周以來首宗本地感染個案。

昨日總覽：新冠肺炎．7.4｜消息 : 59歲男初確診 成近三周首宗本地感染

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