港版國安法｜不設追溯期非全部由內地審　譚耀宗認為條文「唔辣」

《港區國安法》日前生效，7月1日便有10人涉嫌違反國安法被捕。全國人大常委譚耀宗今日（5日）出席商台節目時，被問及是否認為國安法「辣」，他認為視乎不同角度，但提到七一日仍有大批市民上街，更有人涉犯國安法被捕，反映市民不怕，又指現時不設追溯期，大部分審訊過程依賴香港，不是全部送回內地審，「你話咁樣係咪叫辣？一定唔係啦。」他呼籲，港人勿再挑戰或衝擊港區國安法，並強調「以前有啲事可能做到今日未必得」。

他認為，30日通過後至今只有數日，市民尚未完全清楚不出奇，反斥有人故意製造恐慌，亦會提醒相關官員向媒體、公眾多解釋法案。他又呼籲，港人不要再挑戰或衝擊港區國安法，形容「搞港獨」等行為「將香港變成顛覆國家基地好大件事」，並強調「以前有啲事可能做到今日未必得」。他指，國家安全工作複雜，故回歸以來都沒設立相關部門，令到出現很多問題 ，「所以出咗大事，好似去年般」。

全國人大常委譚耀宗認為港區國安法條文「唔辣」。

對於有市民擔心駐港國家安全公署影響一國兩制，譚則認為不會。他指，國家安全是中央事權，而香港政府絕對有責任，「喺一國兩制下點樣互相配合，所以就有個委員會，下設有唔同部門」，令國家安全不只是警方、保安局處理，而是整個政府一同研究。談及人選問題，廣東省委秘書長鄭雁雄出任公署署長，他認為有好處且合理，直言鄭由廣東來，對香港事情亦會較了解。



他強調，未知公署人手，但相關職權已「寫晒落法律」，且受三方包括香港法律、內地法律、內地監察委員會監管。他亦指，最初有港人擔心駐軍，但事實是「23年都沒有事發生過」，故呼籲大家無須擔心，稱公署只為協助港執行職務。