團體發起添馬公園「和你瞓」 　籲政府落實租務管制

本港新冠肺炎疫情反覆，經濟大受打擊，致近月的失業率創10年新高。關注基層住屋聯盟聯同協辦團體，今日（5日）到添馬公園發起「和你瞓」行動，向政府表達基層市民無力交租的困境，劏房住戶將被逼走上街頭露宿。 有劏房住戶指身體不適無法工作，難以以維持生活開支及繳交租金，亦指劏房有嚴重的環境及安全問題。亦有成功輪候公屋的前劏房住戶表示，每天早餐曾經只可以買五元的「豉油撈腸粉」。

關注基層住屋聯盟聯同協辦團體，今日（5日）到添馬公園發起「和你瞓」行動，向政府表達基層市民無力交租的困境。（盧翊銘攝）

劏房住戶：得張床轉個身就廁所

於太子租住劏房的邱女士表示，現時與母親及兩名子女同住100呎的劏房，月租5,000元。她指，劏房有嚴重的環境及安全問題，因為舊式唐樓沒有保安，曾有赤裸露宿者在樓梯休息；而劏房有石屎剝落及爆水管的情況，影響睡眠質素及家人的情緒：「洗手間同廚房互通，得張床轉個身就廁所，小朋友都話屋企真係好臭！」

她表示，因身體不適無法工作，現時僅靠綜緩及內地的丈夫所寄的生活費，以維持生活開支及繳交租金。她希望政府制定法律，延長加租的通知期，加幅不能高於市價。她又指，已輪候公屋五年，期望能盡快上樓擺脫困境。

關注團體促請港府落實租務管制。（盧翊銘攝）

於去年成功輪候公屋上樓的林女士表示，希望為其他劏房住戶發聲。她指劏房住戶須付擔高昂的租金，難以兼顧日常生活。她回憶過往的生活，指每天早餐為五元的「豉油撈腸粉」，下班後到街市「執平餸」。

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒表示，劏房租金有增無減，加上濫收水電費問題，不少街坊表示未來一兩個月後將無法支付租金。她指，雖然政府於今年1月成立劏房租務管制研究工作小組，但認為研究期達18個月過長，亦未知屆時能否落實措施。

關注基層住屋聯盟及其他民間團體認為，業主和租客的議價能力極不對等，政府應落實租務管制，指情況刻不容緩；亦強調租務管制及租金津貼需雙管齊下，避免抵消津貼效果。