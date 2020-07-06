新冠肺炎．最新｜增17人確診　染疫坪石邨彬記員工住大角咀福祥樓

新冠肺炎疫情反覆，事隔21日，本港昨（5日）再錄得本地感染個案，新增兩宗個案，包括居於坪石邨玉石樓、任職粉麵店的59歲男子，以及41歲住在長沙灣鴻裕大廈的診所護士，衞生署今日會陸續收集兩幢大廈居民的深喉唾液樣本瓶，並會追蹤相關密切接觸者。 消息指，坪石邨男患者的同事，亦初步確診，是一名30歲男子。此外，消息亦指聯合醫院有一宗初步確診個案，患者是68歲男子，兩邊肺部部分位置有輕微「朦朧狀」，暫時未知這宗個案，與昨天確診的坪石邨玉石樓59歲男子有無關係。

【20:21】衞生防護中心公布，本港今日增17宗新型肺炎確診個案，當中16宗為輸入個案，1宗為本地個案，患者是30歲男子，據悉是坪石粥店確診男子的同事，他報稱住在大角咀福祥樓。

【19:21】消息指，今日下午一名68歲男子初步確診，咳嗽及氣促數天，而胸部X光顯示，他兩邊肺部部分位置有輕微「朦朧狀」，感染源頭仍待查明，正在聯合醫院接受治療。有指病人報稱住在觀塘區安達邨禮達樓，傍晚所見，該大廈保安人員稱暫未開始「洗地」，需待衞生署確認後才會清潔。

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【18:33】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1173），至今共有1,157名確診或疑似病人康復出院。現時共有111名確診病人分別於八間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），一人情況嚴重（個案編號：1269），其餘109人情況穩定。

【15:18】據了解，截至今天中午，衞生署接到的確診個案中，只有一宗本地個案，患者與彬記粥麵店有關，在沒有源頭不明的本地個案的情況下，署方不會開記者會交代疫情最新情況。

【13:50】據了解，聯合醫院有一宗初步確診個案，患者是68歲男子，今天凌晨到該院急症室求醫，他有咳嗽及氣促數天，而胸部X光顯示，他兩邊肺部部分位置有輕微「朦朧狀」。暫時未知這宗個案，與昨天確診的坪石邨玉石樓59歲男子有無關係。

【13:30】房署今早在坪石邨玉石樓派發樣本瓶，惟早於於10時半已派畢截龍。有居民指，沒想到會截龍，認為政府處理手法不妥。亦有人專程請假從港島到坪石邨排隊，卻未能取得樣本瓶。

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【12:41】觀塘區坪石選區區議員黎寶桂表示，59歲確診男子所住的玉石樓單位，是粥麵店彬記的倉庫及員工休息室，由於早年香港實行「前舖後居」，批出租約予商舖時，會同時批出一間住宅單位予該商舖。她稱，該店員工會在單位內用餐及休息，但未知是否所有員工都會使用該單位，亦未知員工是否會過夜。

區議員：坪石邨單位是彬記員工休息室 另一員工初確診

【11:46】據消息指，廣華醫院新增一宗初步確診個案，患者30歲男子，有咳及發燒，與第1269宗個案有接觸、即坪石邨59歲男病人有關。據了解，該名初步確診病人同於彬記粥麵美食工作。

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【08:00】截至周一（6日）上午8時，全國確診病例85,317宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,144宗，累計境外輸入1,931宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。