新冠肺炎．最新｜消息：坪石邨患者單位　為彬記粥麵店員工休息室

新冠肺炎疫情反覆，事隔21日，本港昨（5日）再錄得本地感染個案，新增兩宗個案，包括居於坪石邨玉石樓、任職粉麵店的59歲男子，以及41歲住在長沙灣鴻裕大廈的診所護士，衞生署今日會陸續收集兩幢大廈居民的深喉唾液樣本瓶，並會追蹤相關密切接觸者。

【12:41】觀塘區坪石選區區議員黎寶桂表示，59歲確診男子所住的玉石樓單位，是粥麵店彬記的倉庫及員工休息室，由於早年香港實行「前舖後居」，批出租約予商舖時，會同時批出一間住宅單位予該商舖。她稱，該店員工會在單位內用餐及休息，但未知是否所有員工都會使用該單位，亦未知員工是否會過夜。

【11:46】據消息指，廣華醫院新增一宗初步確診個案，患者30歲男子，有咳及發燒，與第1269宗個案有接觸、即坪石59歲男病人有關。據了解，該名初步確診病人同於彬記粥麵美食工作。

【08:00】截至周一（6日）上午8時，全國確診病例85,317宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,144宗，累計境外輸入1,931宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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