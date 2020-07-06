國安法｜荃灣區議員批康文署打壓言論自由　考慮停圖書館相關撥款

《港區國安法》生效後，日前康樂及文化事務署將圖書館內多本書籍下架，並指須覆檢部份書籍的內容會否違法。多名荃灣區議員今日（6日）到荃灣公共圖書館請願，反對當局將相關書籍下架，批評行動是打壓言論自由。他們又稱，現時會考慮停止批出與公共圖書館相關的撥款；若當局不將書籍重新上架，將審視是否批出康文署所有提出撥款。

於香港公共圖書館的網上系統搜尋，多本政治人物相關的書籍顯示為「覆檢中」，暫不供借閱，包括前香港眾志秘書長黃之鋒的《我不是英雄》及公民黨立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》等。

六名荃灣區議員今日到荃灣公共圖書館外請願，並高叫「今日焚書 明日坑儒」等口號。荃灣區議員譚凱邦認為，被當局下架覆檢的書籍沒有問題，須捍衛言論自由及出版自由。他又指，康文署不少社區項目，如活動涉及要區議會審批，荃灣區議會有權力否決所有康文署撥款。

潘朗聰批評當局今次行為打壓言論自由，並形容香港如進行「秦始皇時代」。（張浩維攝）

譚指，荃灣區議員現階段會考慮停止批出與公共圖書館相關的撥款，因擔心當局未能善用撥款，並會視乎康文署如何回應而決定行動。他又表示會在區議會中提交文件，要求康文署代表到會議上交代事件。

荃灣區議員潘朗聰批評當局今次行為打壓言論自由，並形容隨著《港區國安法》生效，香港如進入「秦始皇時代」。他直言「唔好以為幾本書覆檢好小事，一定要嚴正提出問題非常嚴重，『禁書』只會愈來愈多。」