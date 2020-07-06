偽造學生出席記錄騙近17萬撥款　商專前助理校長及主任被判社服令

香港商業專科學校的前助理校長及前項目統籌主任，於在任期間串謀偽造學員的出席記錄，以詐騙僱員再培訓局撥款近17萬，二人早前承認串謀欺詐罪，今（6日）於西九龍裁判法院分別被判處160小時及80小時社會服務令。

首被告曹敏和（34歲）及次被告張豪翔（32歲），案發時分別為香港商業專科學校的助理校長及項目統籌主任。他們同被控於2017年6月至2018年3月28日期間，串謀詐騙僱員再培訓局，包括編製及遞交虛假的學生出席記錄，以誘使當局批出資助及增撥學額。

首被告曹敏和(左)及次被告張豪翔(右)分別被判社會服務令160和80小時。(資料圖片)

被告偽造三名學員的出席紀錄

案情指，曹及張任職期間，責管理該校提供的僱員再培訓局再培訓課程。每個財政年度前，商專會向僱員再培訓局申請分配學額，以開辦認可再培訓課程。如商專能達到僱員再培訓局的要求，包括課程平均出席率達八成或以上，則可申請增撥學額，加開再培訓課程。

曹於2017年5月月，向僱員再培訓局申請增撥學額，以加開一個簿記課程。由於早前開辦課程的平均出席率只有78%，有關申請被拒。為達到有關出席率門檻，兩被告偽造三名學員的出席紀錄。該三名學員從來沒有出席課堂或經常缺席課堂。

僱員再培訓局因此批准商專申請在2017年8月至2018年3月期間，增撥44個學額以加開兩個再培訓課程，商專亦獲發還培訓費16.8萬元。

案件編號：WKCC271/2020