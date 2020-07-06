港台管治及管理專責小組名單出爐　林鄭愛將丁葉燕薇任主席

港台近期捲入政治風波，包括《頭條新聞》、《左右紅藍綠》遭通訊局警告，商經局早前公布會成立專責小組檢視港台管治及管理。今日（6日）小組名單出爐，專責小組會由有「小林鄭」之稱的首長級政務主任丁葉燕薇擔任主任，成員有港台助理廣播處長張健華，另亦有自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員或退休後服務合約僱員參與。

港台節目近日接連遭通訊局警告。（高仲明攝）

助理廣播處長張健華出任成員 不涉編輯決定

商務及經濟發展局今日（6日）公布，為檢討港台的管治及管理而成立的專責小組將於今年7月15日開展工作。檢討工作的目的是讓港台的公共廣播服務，更全面履行《香港電台約章》。專責小組會由首長級政務主任丁葉燕薇擔任主任，成員有港台助理廣播處長張健華，以及來自行政主任、庫務會計師和管理參議主任等職系的現職公務員或退休後服務合約僱員，成員具備廣播服務、行政管理、資源管理及機構管理顧問工作等方面的知識和經驗。

專責小組的工作範圍包括，檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜；檢視港台執行《審計署署長第七十一號報告書》各項建議的進度，以及檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式，並參考其他公共廣播機構的最佳做法，以確保港台全面遵守《約章》和通訊事務管理局發布的節目標準業務守則。

商經局發言人表示，專責小組在檢討過程中，會與港台相關人員溝通，以了解部門的運作需要。專責小組不會參與任何港台節目製作或編輯決定。檢討工作預計約６個月完成，專責小組會向商經局提交報告。

丁葉燕薇出任港台管治及管理專責小組主席。（資料圖片）

丁葉燕薇有「小林鄭」之稱

丁葉燕薇現時是發展局主任，負責工務的特別職務，職責包括監督落實綠化、園境及樹木管理組架構檢討所提建議、制訂樹藝師及樹藝技工自願註冊制度的實施框架及安排等。她在2017年時曾成為特首林鄭月娥行政長官辦公室的秘書長，負責兩屆政府交接，組建新一屆政府政治領導團隊、籌備制訂施政計劃等工作；由於其容貌與林鄭相似，有「小林鄭」之稱，而廣為市民認識。

林鄭月娥與丁葉燕薇早於2009年於發展局共事，其後開始獲得重用，更曾空降成為郵政署署長。