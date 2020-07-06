前海桂灣公園建築比賽　港青獲獎金30萬簽合同實現建築夢

由深圳市前海深港現代服務業合作區管理局主辦的「【邁步前海 創建桂灣】前海．香港青年建築設計比賽」，今日（6日）於中環交易廣場中央大廳舉行頒獎典禮。本次設計比賽項目是桂灣公園內一座重要的公共服務建築，比賽專案用地面積1,690平方米，建築面積614平方米。 本次比賽設有專業組和學生組兩個組別，所有參賽者年齡不得超過45歲，專業組的勝出方案設計者將有機會獲邀簽訂合同，把得獎構思建設成為桂灣公園其中一項標誌性建築。

是次設計比賽項目是桂灣公園內一座重要的公共服務建築，比賽專案用地面積1,690平方米，建築面積614平方米，位於桂灣公園南岸沿河地段，北臨桂灣河，南側為市政主幹道前灣一路，東側為聽海大道市政橋樑，西側為臨海大道市政橋樑，西北角有一座連接桂灣公園南北岸的步行景觀橋。

獲得專業組一等獎的得獎者為梁舜婷、江展蔚、譚偉豪，獲獎金30萬元。作品以「森林．浴」為題，取「沐浴於森林中」之意，冀能成為繁忙都市人洗滌心靈之所。得獎團隊代表譚偉豪稱，前海是國內一個很好的試點，希望能以此為起點，將其設計理念延伸至其他城市。據了解，該團隊將有機會簽訂合同，參與設計比賽項目建設工作，計劃將於2021年4月前完成建設。

「【邁步前海 創建桂灣】前海•香港青年建築設計比賽」今日舉行頒獎典禮。（黃穎津攝）

獲得學生組一等獎的得獎者為李穎欣、劉毅琳、張家華、馬進翰，他們是來自香港大學建築系的學生。作品以「茶舍圓方」為題，以中國傳統飲食和禮儀文化象徵的「茶」為出發點，體量取自天圓地方的概念，使建築擁抱自然，新舊文化交匯，成為城市與自然之間的融和。評審團隊指作品水平不俗，已達專業組水平。