旅發局網列優惠　文華東方住一晚送$888　荃灣如心片皮鴨買一送一

新冠肺炎疫情下，港人無法外遊，旅遊發展局推出「旅遊．就在香港」計劃，簡介六大本地遊主題路線，包括「維港秘景」及「盡興狂歡」等帶領港人走遍街頭巷尾、尋幽探秘。 旅發局的特設官網更羅列多個本地旅遊消費優惠，包括於指定電器連鎖店購買第四代Apple Watch，索價3,499元、「天際100」門票連三道菜晚餐套票，400元有找。旅發局又於多個地點如中上環、尖沙咀等設立色彩繽紛的主題裝飾，並附設QR Code，市民用手機「嘟一嘟」，即可獲得鄰近旅遊及優惠資訊。

旅發局於本個多個旅遊熱點設立色彩繽紛的主題裝飾，鼓勵港人發掘本地遊樂趣。（旅發局提供）

旅發局特設「旅遊．就在香港」計劃，鼓勵港人「留港度假」，做自己的旅客，並設立全新網站HolidayHK.com，提供鮮為人知的吃喝玩樂路線，搜羅全城美食、購物及旅遊優惠。官網盤點介六大本地遊主題路線，包括「維港秘景」、「探索文化」、「身心洗滌」、「尋覓美味」、「盡興狂歡」及「潮買潮玩」，當中不乏介紹搭電車穿梭港島、於離島探索心靈等，市民可按個人喜好跟隨路線遊玩。



旅發局特設官網內羅列的部分本地旅遊消費優惠：

+ 2

旅發局又於多個地點如中上環、尖沙咀等設立色彩繽紛的主題裝飾，其中以中環至半山自動扶梯的佈置最大型，整個裝飾從皇后大道中延伸至半山伊利近街，並附設QR Code，市民用手機「嘟」一「嘟」，即可獲得鄰近旅遊及優惠資訊。七彩斑斕的大型彩旗及橫額，點綴多個旅遊熱點，為本港再添生氣。



旅遊發展局「旅遊．就在香港」計劃戶外大型宣傳：