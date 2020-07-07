新冠肺炎．最新｜推健康碼？張竹君：如港控制不好　別人未必歡迎

本港新型冠狀病毒肺炎疫情大逆轉，爆出多宗本地個案。 消息指，在觀塘安達邨達禮樓居住68歲男子初步確診暫未知病源；另外有至少5宗確診個案經私家醫生診所發現，分散多區；安老院首度出現個案，慈雲山港泰護老中心85歲老婦及約80歲老伯初步確診； 7間學校的學生、學生家長及教職員家屬亦中招；醫管局資訊科技部職員、一名的士司機都初步確診。該IT職員曾去迪士尼樂園。 衞生署今日（7日）下午公布，今新增14宗個案，包括9宗是本地個案，這些個案當中5人源頭不明。

【17:40】對於坪石餐廳、慈雲山安老院都出現個案，是否黃大仙失守，張竹君指香港地小，相信「講香港失守就差唔多」。

【17:36】有關港版健康碼是否無限期押後實施，張竹君表示，推出健康碼需要雙方合作，如香港控制都不好，對方未必歡迎我們。

【17:31】黃加慶表示，不同意現時香港檢驗數量低，認為現時化驗量是高，「不是做（每日）7000個就唔會有爆發」。

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張竹君表示，有爆發是因為社交有接觸，「相聚一定會有風險，如大家不見面，可能不會傳播，在700萬人找無病徵人士，比較難。如果有個案，會在附近地方大量派瓶，希望快找到

看回個案。她又說，不少人當一有放假，可能之前「禁得太犀利」，會同朋友/親戚食飯。

【17:05】張竹君: 現時是第3波爆發，有多個源頭，恐怕會有本地社區大爆發，始終要市民合作，措施要收緊，才可截斷傳播鏈。

【17:02】張竹君: 港泰安老中心現有1宗確診個案、2宗初步確診及1宗送院檢驗，院舍全世界都比較驚爆發， 因老人抵抗力差。

【16:59】黃加慶表示，本港出現本地9宗個案，其中5宗源頭未明，涉及在不同職業，不同地區 工作，稱「未來幾日非常緊要」，又稱社交距離措施要提高。

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【16:42】張竹君: 新增14宗個案，9宗本地個案，有5宗是源頭不明。本地個案當中，包括坪石彬記粥麵店食客，另有醫管局40歲男員工亦中招，曾遊迪士尼樂園、迪欣湖；一人是沙田石門食肆「豐鍋」廚師；慈雲山安老院港泰護老中心亦有1名確診個案；以及第1289宗個案、68歲男，是在佐敦渡船角文英街26-28號新發茶餐廳任職侍應收銀。

亦有一名的士司機初步確診，曾到渡船角文英街「新發茶餐廳」光顧。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶：機組人員、船員須強制提交唾液化驗，明天起實施。港泰護老中心的院友會搬到薄扶林傷健營檢疫。

【16:30】衞生署及醫院管理局今日（7日）下午4時30分就新型冠狀病毒個案的最新情況舉行簡報會。



衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生將會出席。



【16:05】九龍醫院有IT部員工確診，據悉他有病徵，一封內部電郵顯示，該員工於九龍醫院A座大樓1樓上班，自7月3日起請假。電郵透露，該員工於7月6晚上被衞生署告知確診，醫管局已即時安排消毒其工作樓層及該大樓的公眾地方，同層員工可接受病毒檢測，並即日起在家工作。

另外，據悉首宗院舍確診個案、留醫伊利沙伯醫院的85歲婆婆需坐輪椅，她本身患認知障礙症。

【15:43】據悉，伊利沙伯醫院再增一宗初步確診新型肺炎個案，患者是一名92歲老翁，男病人住在家中，並非住院舍。

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【14:58】港泰護老中心有一名長者被抬上救護車，現場消息稱老伯有發燒症狀，暫未知送往哪家醫院。

【14:15】慈雲山安老院「港泰護老中心」涉及兩名長者初步確診。今日下午，一名院舍職員帶領約6名身穿保護衣人員，到安老院位於蒲蕙里11號及毓華里8號視察。

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【12:58】消息指，威爾斯親王醫院新增3宗初步確診個案，分別是40歲男子、42歲男子、66歲女子，兩名男患者住在禾輋邨德和樓及美和樓，而66歲女子則住在水泉澳邨。據悉，其中一名患者近日曾到迪士尼樂園遊玩、入住園區酒店及享用自助餐；而40歲男子則是九龍醫院的資訊科技部員工。

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【12:34】據了解，屯門醫院昨晚有兩父子入院，其後確診新型肺炎，他們分別是14歲及58歲，同住於牛池灣。

【12:32】中午時分，一架政府車輛駛入中華基督教會扶輪中學，運送疑似檢測物資到校內。黃大仙橫頭磡區區議員劉珈汶稍早前指，收到家長報料稱校方要求學生回校接受檢測。

【12:26】立法會教育界議員葉建源表示，現流傳本港多所中小學師生今天出現新冠狀病毒的確診或懷疑確診個案，或與懷疑確診個案有緊密接觸，擔心疫情在學校及社區有爆發的危機。他促請教育局和食物及衛生局等主責部門，高度關注及密切跟進學校爆發疫情個案的情況，盡快找出社區疫情爆發源頭，並評估疫情帶來的風險。

他又要求當局儘快澄清學校確診及緊密接觸者確個案的情況，如有需要應安排個別學校緊急停課及為曾與確診患者有緊密接觸的學生或教職員，安排進行隔離及病毒快速檢測。

【12:14】培基小學一名職員向記者確認，該校小一的一誠班一名學生家長求醫，其深喉唾液樣本呈陽性反應，屬初步確診，有待衞生署覆檢。職員指，該名學生昨天仍有上學，今天則缺席，一誠班學生今天如常上課，學校其他班別暫時亦會照常上堂，學校現正進行消毒，亦會要求學生保持社交距離。

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此外，沙田崇真學校在學校網頁發通告指，今天早上接到2B班的家長通知，有學生父親對深喉唾液檢測呈陽性反應，現已入院。有關學生今天已沒有上課。

旺角南區區議員朱江瑋表示，旺角洗衣街優才（楊殷有娣）書院有初小學生的家長曾與新冠肺炎患者聚餐，該校已通知家長，並於今日停課。

【11:58】中華基督教會扶輪中學發通告，指今天早上收到一位中三家長致電報告，3B班有同學確診新型肺炎。學校正聯絡衞生防護中心獲取相關指引。而教育局已建議學校今天開始停課，以便學校立即進行全面徹底消毒。

校方又建議，學生回家後應與家長商討，並自行求醫接受測試。至於停課後事宜及復課日期，呼籲各位同學留意學校網頁及eclass 宣布。

扶輪中學發通告，確認有中三學生中招。

【11:38】據了解，演藝學院有學生初步確診，學院已「緊急關閉」，並通知各同學立即離開避免回校。

【11:32】據了解，慈雲山港泰護老中心再有一宗初步確診個案，患者是一名約80歲男子，屬該老人院的院友，他今天早上被送到伊利沙伯醫院，初步對病毒呈陽性反應，須待衞生署進一步確認。

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【11:28】黃大仙橫頭磡區區議員劉珈汶表示，中華基督教會扶輪中學3B班有同學確診。她到該校視察，發現校內仍有學生，而今天是升中放榜，亦有小六家長和學生到校「叩門」。她稱，衞生防護中心正派員到場了解，有家長向她透露該校將停課14日。

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【11:10】網上有消息指，中華基督教會扶輪中學向家長發出通告，指今早接到一位中三家長致電，稱3B班有同學確診新冠肺炎，而教育局建議學校今天開始停課。

另外，培基小學亦發出通告，指今早接到一誠班有家長致電，稱有學生父親對病毒檢測呈陽性反應，現已入院，有關學生今天沒有回校上課。

北區鳳翠區區議員蔣旻正表示，上水鳳溪創新小學一名教師上周六與新冠肺炎患者曾共處，他昨日仍有上學。學校今日會進行全校大清洗，但升中放榜如常進行。他表示，該小學的校舍與鳳溪第一中學相連，並共用籃球場。

【11:02】據悉，一名61歲的士司機初步確診，現在於廣華醫院留醫。

【10:55】元朗區區議員張秀賢及沈豪傑均證實，光明英來學校一名老師同住家人初步確診新冠肺炎，校方已經向家長發出通告。而該校校長馮瑞德其後向傳媒發稿，證實今天接到職員通知，其家人初步確診新冠肺炎，該名職員現時在家隔離，校方已安排其主要任教班別到其他課室上課。

另外，上水鳳溪創新小學校長李淑賢在網上發出通告，指該校一名老師曾與一個確診者見面。通告指出，該校一名老師上周六與一位剛確診新冠肺炎患者短暫共處，正等待衞生署檢測。該校今天停課一天，惟六年級升中放榜工作仍如期舉行。

【10:27】據了解，醫管局總部資訊科技部一名員工確診新冠肺炎，他在九龍醫院一座獨立大樓工作。據了解，醫管局已通知該辦公室所有員工不用回辦公室上班。

而元朗區區議員張秀賢在Facebook上表示，校方今早收到通知，光明英來學校一名老師嘅同住家人初步確診新型冠狀肺炎，校方已經向相關家長發出通告。校方正等待進一步資訊，包括索取教育局同衛生署意見，稍後會再有發佈。

【08:00】截至周二（7日）上午8時，全國確診病例85,337宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,162宗，累計境外輸入1,934宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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