【升中派位】無緣首三志願照入名校　油天家長：喜出望外

2020年升中派位結果今日（7日）公布。教育局公布派位滿意率，自行分配學位，及統一派位階段，獲派首三個志願學校的學生人數，合計整體滿意率為90%，獲派首志願學校的滿意率為77%。油蔴地天主教小學今年學生派獲首三志願的比率為85.9%，校方形容結果令人滿意。 該校小六學生連同學獲派嘉諾撒聖瑪利書院，直言該校雖非統一派位首三志願，亦非自行階段「心水」，但同樣對結果感十分開心。家長連先生形容，「好激動、喜出望外，好過派到第一志願，真係好彩！」，笑指今晚會「食餐好嘅」慶祝。

油蔴地天主教小學本年學生派獲首三志願的比率為85.9%，校方形容結果令人滿意。（鄺曉斌攝）

連先生續表示，是「一手一腳」培訓女兒，為女兒備戰升中，沒有額外補習，而她近年成績亦有所提升。

該校另一學生陸同學，早前已獲直資名校德望中學錄取。家長陸先生表示，已決定入讀該校，今日回校旨為取回入學註冊證，沒有打算再叩門。被問及考入德望有甚麼秘訣，陸先生指，只屬幸運，陸同學則說：「全靠爸爸面試嘅表現，佢講得好Straightforward（直接）。」

油蔴地天主教小學校長余佩琴形容，今年派位結果理想，學生選校策略較進取，即使獲派第四、第五志願，亦是十分滿意。對於今年自行階段的新安排，余認為，對已獲取錄的學生家長來說會較輕鬆。該校今年度有52名學生於自行階段獲取錄，家長普遍滿意新安排，亦令部分家長選校策略更進取。

余佩琴續指，今年度選擇入讀或報讀直資中學的學生減少，未知是否與自行階段新安排有。她又認為，新安排有機會令學生更傾向入讀官津中學，因學生及家長可提早知道自行階段的結果，便不會考慮報讀直資，「若已獲傳統名校取錄，報讀直資的意欲便會減低。」

余佩琴表示，受疫情影響，今年學校亦取消升中家長會，改為由老師致電每名家長及學生溝通，並將資訊轉到網上 。