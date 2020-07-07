兩小學教職員曾接觸確診者　上水鳳溪創新停課、元朗光明英來消毒

本港新冠肺炎疫情反覆，網傳六間中小學有師生曾與確診者接觸，甚至有人確診。目前至少兩間小學已證實，有教職員曾與確診者接觸；位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學，被傳指有一名中三學生確診，校方回應《香港01》記者查詢時表示，只稱「處理中」會稍後回覆。 位於上水的鳳溪創新小學宣布，因一名老師上周六（4日）曾與一位剛確診新冠肺炎患者短暫共處，正待衛生署檢測，學校為謹慎處理，已安排今天（7日）停課一天。至於另一間元朗光明英來學校，校方稱有關教職員已即時在家隔離，校方會安排其主要任教班別到其他課室上課。

鳳溪創新小學宣布，由於有老師曾與一名確診新型冠狀病毒的患者短暫共處，因此停課一日，但會繼續派發升中派位結果。（校網截圖）

老師曾與確診者短暫共處 鳳溪創新小學停課1日、小六如常放榜



鳳溪創新小學校方今日發通告，指該校一名老師上周六，與一位新冠肺炎確診者曾短暫共處。目前老師仍正待衛生署進行檢測，校方為謹慎處理，安排今天停課一天（包括Zoom視訊課堂），但由於今日是六年級升中統一派位放榜日，放榜則如期舉行。



該校表示，校方會為校舍全面消毒，並已促請校巴公司再次全面消毒。而校舍今天會繼續開放，照顧有需要回校學生。通告亦提醒家長，須為學生做好防疫措施，並應密切留意子女情況，如有不適請立即求醫及與校方聯繫。

光明英來學校亦有教職員家人初步確診。（校方新聞稿截圖）

元朗光明英來學校亦有教職員家屬確診



至於元朗光明英來學校校長馮瑞德，今日(7日)亦發出新聞稿，指該校接獲教職員通知，因家人初步確診，故該名教職員已即時在家隔離。校方已安排其主要任教班別到其他課室上課。



馮瑞德續指，該校一直按教育局指引做足各項防疫措施，學校亦會加強校內清潔消毒，如有最新進展，會盡快通知學生及家長。

扶輪中學傳有中三學生確診 校方︰處理中

除了小學，網傳位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學，今日已發通告，指收到一名中三家長致電，報告3B班有同學確診，學校正聯絡聯絡衞生防護中心索取相關指引。通告稱，教育局建議學校即日起停課，已立即全面徹底消毒。校方又呼籲學生回家後，應與家長商討，主動求醫接受測試，至於具體停課安排及復課日會於校網再宣布。《香港01》記者曾致電扶輪中學查詢，職員稱學校正處理中，稍後回覆。

火炭培基小學小一生家長病毒檢測初步陽性

另外，培基小學亦發出通告，指今早接到「一誠班」有家長致電，稱有學生父親對病毒檢測結果呈陽性，現已入院。《香港01》記者致電培基小學查詢，校務處職員透露，該家長檢測結果屬初步陽性，目前該校尚未接獲衞生防護中心任何通知。但對方承認，今早已有多名家長致電查詢，亦有家長要求即時接走子女。該職員強調，目前學校暫時仍如常上課，涉事小一生今日則沒有上學，至於該校需否停課、教職員是否要接受檢驗，則再視乎最新情況。