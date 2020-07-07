國安法〡記協發表言論自由年報　憂立法後空間收窄、自我審查嚴重

香港記者協會今日（7日）發表本年度言論自由年報《危城下的自由》，指由去年反修例運動起，有前線警務人員針對現場採訪的記者；而國安法實施為傳媒機構帶來挑戰，憂處理報道時自我審查情況更嚴重，形容新聞自由到「危急存亡之秋」，言論空間萎縮。 記協於年報中作6點呼籲，包括撤銷「國安法」、停止推動統一發記者證安排等。

香港記者協會今日（7日）發表本年度言論自由年報《危城下的自由》。（張嘉敏攝）

記協主席楊健興稱，本港於過去一年內受反修例事件、肺炎疫情及國安法實施三重衝擊。去年反修例運動，前線警員使用暴力及針對現場採訪的記者，包括強光照射、胡椒噴臉等，而警務處處長鄧炳強於5月與記協在內多個新聞組織會面時，拒絕保證會停止向記者使用暴力。

而國安法最終版本比預期嚴苛，並在一周內出現寒蟬效應，有店舖移走標語外，傳媒在處理報道時自我審查情況較過往嚴重，認為白色恐怖瀰漫。

記協提出6點呼籲，包括撤銷「國安法」、停止推動統一發記者証安排、於有社會共識前不應就23條立法、為警員阻撓採訪及使用暴力情況作獨立調查、加速制訂《檔案法》及《資訊自由法》等，及停止打壓港台。

今年記協年報主要有四個章節，分別探討新聞工作者的威脅、警媒關係，及疫情與新聞自由關係。