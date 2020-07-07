前空姐雷射筆照警員眼睛　被裁定襲警罪成　判入獄3個月

前空姐被指於去年8月在尖沙嘴的警民衝突中，用雷射筆照射警員。她早前否認襲警受審，裁判官陳慧敏今（7日）在九龍城法院裁決時，信納作證警員憑衣著外型辨認出穿當時唯一穿白衣的被告是照射者，亦參考錄影片段，判斷被告確曾持有雷射筆，最後裁定被告襲警罪成。陳官又指眼睛乃人體最脆弱的部位，被雷射筆射中可大可小，判被告即時入獄3個月，但准被告以3萬元保釋以候上訴。

被告郭麗芬被裁定襲警罪成，被判入獄3個月，但准以3萬元保釋外出。(資料圖片)

被告郭麗芬（28歲）現職經理，她被裁定於去年8月10日在尖沙咀彌敦道與加連威老道交界，襲擊警員朱冠強。

證人曾說眼前一黑亦說眼前一白

警員朱冠強早前供稱，左眼被綠光射中少於一秒，令他「眼前一白」，但沒有感到刺痛或視線受阻。辯方則引述其書面證供，指他最初稱眼前一黑，雙眼刺痛，一度影響視力，批評他並非可信證人。

惟陳官裁決時分析指，證人在庭上被深入詢問，會喚起更多記憶，故庭上與書面證供出現分歧屬常見。她認為4名控方證人表現老實、清楚肯定，相信他們根據所知所聞作供。

5米範圍內無其他人穿白衣

陳官續指，朱兩次被照射30秒時，只有一人亮起綠光雷射筆，該處5米範圍內也未有其他人穿白色衣服，照射者因而在人群中顯得突出，令朱得以鎖定目標。期間即使朱的視片刻受阻，但照射者仍站在原位，直至警員行近距離5米才逃去，這有利朱辨認犯人。法庭信納被告就是以雷射筆照射警員的人。

影片見被告右手有綠光

陳官續道，錄影顯示被告爬行逃走時，郁動的右手可見綠色光點。對於辯方辯稱可能是其他人用綠光照向被告的手，陳官形容若有人在電光火石間仍可準確照到，屬神乎奇技；辯方說法令人難以信服。

警員朱冠強稱受鐳射筆照射後，視線一白，並即留眼水。(李慧娜攝)

被告被捕時手握銀色物

警方拘捕被告後未有搜出雷射筆，但在附近地面檢獲一支。裁判官根據錄影，留意到被告被捕時握著銀色物，長度只與手掌闊度相若，並認為這是朱未能看清雷射筆的原因。她判斷被告持有可發綠光的雷射筆，但在混亂之中掉下；其雷射筆較為小巧，而非警方展示的該支。

有口罩生理鹽水非單純路人

此外，被告攜有口罩、生理鹽水等，不是單純的路人。她裁定被告有意用雷射筆傷朱的眼睛，罪名成立。

辯方求情指，警員眼睛無受傷，被告是初犯，望法院索取社會服務令報告量刑。陳官指警員對社會有很大貢獻，需判阻嚇刑罰保障警員。她又稱，輕判會加添警員執勤的困難，且令犯人以為不需付出很大代價。裁判官指眼睛乃人體最脆弱的部位，被射中可大可小，幸警員未有受傷，判處監禁3個月。辯方隨即申請保釋以候上訴獲批。

案件編號：KCCC2112/2019