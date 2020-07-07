新冠肺炎｜彬記粥麵兩員工、兩食客確診　顧客兒子無去過亦中招

本港今日（5日）新增14宗新冠肺炎個案，其中坪石邨玉石樓的「彬記粥麵美食」再有確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（7日）表示，餐廳至今已有兩名員工及兩名食客確診，其中一名食客是的士司機，他的兒子雖然未過去餐廳，只食過爸爸買給他的餐廳外賣，但同樣受感染。

坪石邨玉石樓地下「彬記粥麵美食」爆發疫情，至今已有兩名工作人員及兩名顧客中招。（資料圖片／鄺曉斌攝）

的士司機食客確診 其兒子亦染疫

其中一名增患者是58歲男子（第1291宗個案），是一名的士司機，7月1日曾光顧「彬記粥麵美食」；另外他的兒子（第1295宗個案）雖然未有去過「彬記彬記粥麵美食」，只食過餐廳的外賣，但亦已中招確診，他們二人均住在彩暉邨彩華樓。

除了上述兩父子外，亦有一名食客確診。該名男患者現年28歲（第1297宗個案），本身並沒有病徵。他分別在6月30日及7月2日期間在「彬記粥麵美食」進食午餐，他知道食店疑爆疫症後到私家醫院接受檢測，後來發現陽性。

張竹君表示，「彬記粥麵美食」至今已有數宗個案。（鄭子峰攝）

新發茶餐廳現時已暫停營業，直至另行通知。（胡家欣攝）

新發茶餐廳亦疑爆疫

張竹君表示，「彬記粥麵美食」群組患者中，一名61歲的士司機（第1291宗個案）曾接載一名68歲男士（第1289宗個案），曾接載他達一周，後者本身有長期病患，在佐敦的「新發茶餐廳」做侍應及收銀，而兩宗個案兩人是朋友關係。他在6月25日曾覺得不適，並向私家醫生求醫，後來7月6日因氣喘等，曾去過聯合醫院急症室，之後確診。

記者之後到訪「新發茶餐廳」，餐廳已張貼通告，稱暫停營業，直至另行通知。有街坊及的士司機向記者透露，「新發茶餐廳」是不少的士司機的聚腳點。

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