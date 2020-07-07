新冠肺炎｜增多宗涉食肆患者　政府檢視是否收緊食肆和娛樂場所

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（7日）共有14宗確診個案，當中有9宗為本地個案，包括沙田石門「豐鍋雞煲」餐廳有一名員工確診新冠病毒，另外累計4名確診者曾經到過坪石邨「彬記粥麵美食」。 食物及衞生局局長陳肇始晚上公布最新防控措施，表示研究收緊食肆和娛樂場所防疫措施，現時疫情出現警號，會檢視不同處所容量和人數限制措施，會盡快公布最新方案。

食物及衞生局局長陳肇始晚上公布最新防控措施，表示研究收緊食肆和娛樂場所防疫措施。（羅君豪攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（7日）共有14宗確診個案，當中有9宗為本地個案，包括石門「豐鍋雞煲」餐廳42歲廚師確診新冠病毒，另外累計4名確診者曾經到過坪石邨「彬記粥麵美食」，包括兩名職員及兩名食客。

食物及衞生局局長陳肇始晚上公布最新防控措施，表示研究收緊食肆和娛樂場所防疫措施，現時疫情出現警號，會檢視不同處所容量和人數限制措施，會盡快公布最新方案。

食物及衞生局局長陳肇始晚上公布最新防控措施，表示將收緊食肆和娛樂場所防疫措施。（羅君豪攝）

陳肇始表示，對於在食肆的防疫措施，一直以張弛有度的方式處理。在疫情穩定的時候曾經放寬限制，「到而家有警號，要從收緊的方向做返」。政府將檢視《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599G章和第599F章，根據衞生署對源頭不明個案的追蹤，處所容量和人數限制措施，甚至關閉。

至於不受限聚令規管的主題公園，以及即將舉辦的香港書展，陳肇始表示社區有傳播鏈有不明源頭進行中，盡快檢視第599F章規管下的處所和活動，包括不戴口罩的高風險活動和多人的群組聚集，盡快作出有關決定。

香港書展在7月15日至21日舉行，貿發局表示各項籌備工作正按計劃進行，會以安全為首要考慮，密切注意疫情發展，跟從衞生防護中心指引，徵詢他們的專業意見，採取適當的配合措施。如在書展期間有任何變動，貿發局會適時通知各展商，作出適當的安排。

美和樓42歲確診男子於石門京瑞廣場一樓的「豐鍋雞煲」擔任廚師。（麥凱茵攝）

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