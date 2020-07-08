新冠肺炎．最新｜第三波爆發　老人院首失守　約10間學校停課

撰文：李福源
最後更新日期：
本港新型冠狀病毒肺炎疫情大逆轉，昨日（8日）大增9宗本地感染個案，累計增至1,300宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言是第三波爆發。疫情仍未止，昨晚再多數宗初步確診；食衞局陳肇始預告，會收緊已放寬防疫措施，料下周公布。
由於學校已復課，除了一間中學因有學生確診而需停課外，亦有約十間中小學因學生的家人確診，宣告停課消毒，如油麻地天主教小學（海泓道）及拔萃男書院及其附屬小學等。慈雲山港泰護老中心成本港首間爆發疫情老人院，累計至少三名院友及兩名職員確診。
+11
+10
+9
昨日總覽：新冠肺炎．7.7｜增9宗本感染個案 老人院首爆疫至少5人確診
新冠肺炎｜政府研收緊食肆防疫限制 許樹昌倡回到3月最嚴厲安排
+8
+7
+6
【02:30】土瓜灣保良局林文燦英文小學向家長發出通告，指「六誠班」一名學生的母親在昨晚（7日）8時確診新冠肺炎，她昨日沒有回校參加升中派位結果公布；該學生則留在家中等待衞生防護中心的檢查，其父則到醫院接受檢測。
校方為安全起見，決定今日停課一天，以便進行全面消毒。
土瓜灣保良局林文燦英文小學向家長發出通告，指因一名學生的母親確診，今日停課一天。（學校通告）
+5
+4
+3
新冠肺炎｜海泓道油麻地天主教小學兩學生同住親友初確診周三停課
+10
+9
+8
新一輪限聚令放寬措施
+11
+10
+9