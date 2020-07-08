新冠肺炎・最新｜陳肇始透露安老院再有初步確診　研收緊社交距離

本港新型冠狀病毒肺炎疫情大逆轉，昨日（8日）大增9宗本地感染個案，累計增至1,300宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言是第三波爆發。疫情仍未止，昨晚再多數宗初步確診；食衞局陳肇始預告，會收緊已放寬防疫措施，料下周公布。 由於學校已復課，除了一間中學因有學生確診而需停課外，亦有約十間中小學因學生的家人確診，宣告停課消毒，如油麻地天主教小學（海泓道）及拔萃男書院及其附屬小學等。慈雲山港泰護老中心成本港首間爆發疫情老人院，累計至少三名院友及兩名職員確診。

【09:30】食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目中確認，安老院舍再有兩宗初步確診，又說當局正從收緊方向檢視相關措施，呼籲市民不要鬆懈。

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【08:45】中華基督教會扶輪中學昨日（7日）有學生確診新冠肺炎，今日起停課14日，學校開放收集學生的深喉唾液樣本。

【08:00】截至周三（8日）上午8時，全國確診病例85,364宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例7宗，治癒病例80,178宗，累計境外輸入1,942宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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【02:30】土瓜灣保良局林文燦英文小學向家長發出通告，指「六誠班」一名學生的母親在昨晚（7日）8時確診新冠肺炎，她昨日沒有回校參加升中派位結果公布；該學生則留在家中等待衞生防護中心的檢查，其父則到醫院接受檢測。

校方為安全起見，決定今日停課一天，以便進行全面消毒。

土瓜灣保良局林文燦英文小學向家長發出通告，指因一名學生的母親確診，今日停課一天。（學校通告）

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新一輪限聚令放寬措施