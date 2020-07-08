港鐵宣布前線今年凍薪　自2003年以來首次

新冠肺炎疫情影響下，早前有傳港鐵今年會凍薪，港鐵昨日（7日）亦發出盈警，預計上半年錄得4億元虧損。港鐵今日（8日）向員工宣布薪酬調整方案，表示考慮到市場環境及公司業務前景，決定所有非經理級員工凍薪。 不過港鐵亦稱，過去12 個月對港鐵而言是困難及充滿挑戰，為感謝員工在公眾活動和疫情期間保持堅毅和努力不懈，董事局行使特別酌情權，額外發放相等於0.3 基本月薪的特別獎金，予工作表現評分為「3」或以上的合資格員工；另外為獎勵同事對公司業績的貢獻，評分為「3」或以上的員工，亦將獲發放相等於1.1 基本月薪之酌情特別獎金，換言之，相關員工起碼可獲1.4個月的特別獎金。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強早前向港鐵代表遞交請願信，促請港鐵今年不要凍薪。（資料圖片／香港鐵路工會聯合會提供）

港鐵向員工發通告，指2019/20是艱難及充滿挑戰的一年，持續的公眾活動和新冠肺炎疫情，為港鐵及員工帶來前所未有的挑戰，考慮到市場環境和公司業務前景後決定凍薪，所有非經理級員工現時的基本薪金及現金／房屋津貼；薪階和房屋津貼起薪點及頂點，將維持不變。翻查資料，港鐵對上一次凍薪是2003年，當年兩鐵仍未合併。

不過港鐵亦稱，會依舊發放獎金。港鐵的前線員工工作表現評分機制，可評為「1」至「5」級，「5」級為最高。港鐵表示，為嘉許表現高於工作要求的員工，工作表現評分達「5」或「4」的員工，可分別獲發放相等於0.67基本月薪，或0.33 基本月薪的工作表現獎。

凍薪未停獎金 大部分可領至少1.4個月獎金

除了工作表現獎，港鐵表示，為獎勵同事對公司業績作出的貢獻，工作表現評分為「3」或以上的員工，將獲發放相等於1.1 基本月薪之酌情特別獎金。港鐵稱，該獎金的發放及金額，由董事局按年檢討及批核，屬酌情安排。

另外，港鐵稱過去12 個月，對公司而言是困難及充滿挑戰，為感謝員工在持續的公眾活動和疫情期間保持堅毅和努力不懈，讓香港繼續前行，董事局行使特別酌情權，額外發放相等於0.3基本月薪的特別獎金，予工作表現評分為「3」或以上的員工。換言之，即表現為「3」或以上的員工，至少可領1.4個月獎金。

工會︰極度失望 凍薪等同「凍心」

工聯會屬下鐵路工會聯合會發聲明，指港鐵去年有逾100億盈餘前提下，今年全體前線仍被凍薪，工會感極度失望，批評港鐵漠視員工付出，形容凍薪等同「凍心」。工會認為，港鐵現行薪酬機制已過時，要求港府責成港鐵董事局將檢討年資制度擺上議程，工會亦已約見運輸及房屋局長，將對港鐵薪酬制度表達不滿。

工聯會屬下香港鐵路工會聯合會，對港鐵凍薪決定表明極度失望。(工會社交平台截圖)

港鐵去年盈利119.3億元，非經理級員工加薪幅度為2.1%至6.3%。不過到今年，港鐵昨公布，預計上半年將錄得4億元虧損（介乎2至7億元的估計虧損的中位數），去年同期為錄得55億元的淨利潤。港鐵當時解釋，虧損主要是由於新型冠狀病毒大流行和整體經濟環境惡化，對集團經常性業務造成重大不利影響，以及截至6月底止6個月的投資物業組合重估虧損預計約為60億元。不過港鐵亦指，考慮了整體鐵路和物業業務後，董事局認為集團的整體財務狀況保持穩健。