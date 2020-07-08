張宇人推「7月7折」逾千食肆響應　疫情加劇煞停會否視乎政府

財政司長陳茂波上月中聯同飲食界代表公布擬於下周三（15日）起，參與推廣計劃食肆晚市時段推出7折優惠、8月則推8折優惠，振興飲食業。 本港近日爆發第三波疫情，立法會飲食界代表張宇人今日（8日）公布如期推出計劃，期望能為業界帶來350億元收入。但他承認，業界擔心疫情再次影響生意，但相信政府在防疫及經濟會取得平衡，業界也會配合政府防疫措施。至於會否因疫情煞停計劃，他稱要視乎政府如何按法例管制。

市民陸續收到政府派發一萬元，飲食界早前公布形容為「史無前例」的「7月7折、8月8折」優惠活動今亦有詳情，名單今日起在指定網站（http://diningdiscount.hk/zh-hant）公布。

張宇人開首表示，曾擔心要求參與計劃食肆提供7折優惠反應不佳，加上出現第三波疫情，曾想過應否押後計劃，但相信政府有自己決定，業界也會做好準備功夫。他又讚賞旅發局以往主力對外推廣本港，向港人推銷本地消費非其職責所在，但今次亦照顧本港飲食界。

本地確診個案再現，當中涉及食肆。張宇人相信，絕大部分食肆會做好防疫，包括消毒、探熱、戴口罩等；又指夏日期間食肆員工工作時大汗淋漓，認為目前口罩供應不及2、3月緊張，籲僱主可為出品部員工提供足夠口罩。

若政府再次收緊「限台令」，他稱飲食業界會全力支持政府，並指過去食肆曾被限一張檯只能坐4人、客容量不超過一半，承認擔心限令再現影響業界，估計或有業界因此退出。

市民可在網上搜查參與計劃商戶的名單及優惠詳情，有關店舖會貼上標貼，讓市民識別。（羅君豪攝）

7.15 如期推「7月7折、8月8折」計劃

今次「7月7折、8月8折」計劃有逾千間食肆參與，維持每日晚上6時後晚市會推出七折優惠，8月則提供八折優惠，不設最低消費，餐廳可就指定菜單提供折扣，而非全單七折、八折。

張宇人強調，今次計劃「不揀人、來者不拒」，但認為要求食肆提供7折優惠有困難，涉及舖租、人工、食物等成本，料8月會有更多食肆參與。他又指，疫情下必然會影響市民外出用膳意慾，5月時業界捱得辛苦，經營以來首遇父親節生意較母親節好，希望市民在「平靚正」優惠下支持本港飲食業，也希望政府防疫及經濟之間取得平衡。

彭耀佳表示，港府正與周邊國家和地區討論建立「旅遊氣泡」，希望盡快推出。（羅君豪攝）

昇悅集團主席梁志偉表示，受第三波疫情影響，其位於禾輋的分店即有兩圍檯被取消，涉及近萬元，強調會配合政府措施，保持桌與桌之間保持1.5米，又無奈指至今生意與去年同期相比僅恢復7成，希望透過參與今次推廣計劃，例如燒鴨、冬瓜盅等菜式及套餐提供折扣優惠「吸客」，又估計若再收緊「限台令」生意再跌10至15%。

此外，旅發局主席彭耀佳被問及本地消費免費換取本地遊旅行團的計劃會否押後，他稱目前本地疫情數字未有很大變動，會繼續籌備有關計劃，並留意疫情發展。他稱，港府正與周邊國家和地區討論建立「旅遊氣泡」，希望盡快推出。

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