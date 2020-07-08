新冠肺炎｜今年2月至5月　逾20萬名獲豁免人士入境

本港新冠肺炎疫情反覆，近日有獲豁免強制檢疫人士證實中招。保安局今日（8日）書面回覆立法會議員查詢時表示，今年2月至5月共有20多萬名獲豁免人士入境本港。另外在去年11月至今年5月，共有8,014人持單程證來港，當中有226人從湖北省來港，佔總數約2.8%。

今年2月至5月共有20多萬名獲豁免人士入境本港。（資料圖片）

保安局今日書面回覆立法會議員毛孟靜時表示，根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），除獲政務司司長根據相關規例豁免的人士外，所有抵港人士目前須進行14天強制檢疫，根據衞生署提供的資料，今年2至5月合共有209,072名獲豁免人士入境本港。

當局又表示，在去年11月至今5月，內地訪客入境人次有約1,394萬，當中8,014人持單程證（即《前往港澳通行證》）來港，當中主要是來自廣東省，有5,130人，佔64%，至於從湖北省來港的共有226人，佔2.8%。

另外，於去年11月至今年5月期間，非本地畢業生留港／回港就業安排、輸入內地人才計劃、優秀人才入境計劃、資本投資者入境計劃及科技人才入境計劃獲批來港人士，分別有1,656、4,056、530、17及41人。