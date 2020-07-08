日本貨機前年抵港時引擎起火　調查指引擎燃油管有裂紋　

日本貨物航空一部波音747-8KZF型貨機，前年3月29日於香港機場降落期間，其中一個引擎突然起火冒煙，幸無人受傷。民航意外調查機構今日(8日)發表該宗意外調查報告，指涉事航機發動機的一條燃油管有裂紋，降落時，整流罩內通風流量低，從裂縫洩漏的燃油，與高溫的燃燒擴散噴嘴外殼接觸起火。

涉事日本貨物航空貨機(登記標誌JA18KZ)，於2018年3月29日抵港。事發時，貨機正準備降落到07L跑道，於離地面約50呎位置，引擎指示和機組警告系統，發出貨機的3號引擎火警警告信息。飛機降落後離開跑道，並於滑行道停下，機組人員隨後向航空交通管制員通報事件。

根據國際民用航空組織的準則，該宗事件界定為嚴重事故。民航意外調查機構發表的調查報告，分析事件成因。報告指出，事故可能成因是涉事貨機的3號引擎，一條燃油管出現一處裂紋。貨機降落時，由於整流罩內通風流量低，從裂縫洩漏的燃油，與高溫的燃燒擴散噴嘴外殼接觸點燃。

事發前２次超聲波檢查 未能發現燃油管有裂紋

報告又指，事發前貨機曾按服務通告，2次執行超聲波檢查，均未有檢測到燃油管的裂紋。為提高超聲波檢查的可靠性，調查小組提出安全建議，引擎製造商應核實服務通告內的校準、回波幅度，和判斷參考水平能涵蓋檢查任務的整個回波範圍。



民航意外調查機構發言人說，民航意外調查機構發表調查報告，目的是找出事故發生的經過和起因，以避免同類事故再次發生。



