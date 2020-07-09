新冠肺炎．最新｜港泰護老中心群組再多23中招　茶餐廳群組多9人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）第三波疫情爆發，本港今日新增42宗確診個案，當中有34宗屬本地個案，而港泰護老中心群組再多23人確診，累計已有32人中招。而彬記、新發茶餐廳群組，則再多9人中招。 政府亦公布，今晚午夜後，收緊社交距離措施，包括食肆限制每枱最多8人。

▼第三波本地確診疫情地圖▼

【17:50】張竹君表示，有兩宗新增本地個案為學生家長。有一名確診男子的女兒就讀德望小學，女兒沒有病徵，中心會與學校聯絡。另外一名家長確診的子女就讀宣道會陳瑞芝紀念中學和道教青松小學（湖景邨）。

至於會否全港停課，陳肇始表示，教育局一直有實施多項防疫措施，例如要求學生入校前量體溫、學生之間保持社交距離等，教育局與衛生防護中心亦有通報機制，中心亦會追蹤及調查個案，現時會先監察情況再商討。她續指，若學校出現確診個案，須按指引停課，緊密接觸者亦不應該回校。

【17:35】陳肇始指，現時駿洋邨已不再接收檢疫個案，倘竹篙灣檢疫中心如期在七月底啟用，700個單位加上現有的其他單位，相信足夠應付，並如期交還駿洋邨。她又承認，早前要去檢疫中心的人士，都是來自高風險的地區，在現時的口岸管制措施下，希望可有序回港，否則一下子大批人回港，就會令檢疫中心不能負擔，將會與海外領事商討，做到有序回港，令檢疫壓力減低，留更多位置給緊密接觸者。

陳肇始亦指，今次未有調整限聚令人數，因為現時整體風險評估，是維持限聚令，但強調不會是永遠，會繼續檢視措施。

【17:30】張竹君指，已聯絡警方幫忙，利用超級電腦追查確診者及其接觸者，料未來仍會有5、6宗初步陽性個案。她又呼籲，倘若有的士司機或市民，曾去過新發、彬記，只要有少少不適都要立即求診，未來會繼續向相關人士派發樣本瓶，但需要時間處理。

【17:25】至於香港再現本地個案數日後才再收緊防疫措施，陳肇始否認反應過慢，又指當出現本地個案時，已是一個「警號」，並指病毒不會遠離。她指所有措施都有針對性，因為現時有彬記、新發群組，而的士司機有較多個案，會檢視現有社交距離措施可以如何「收放」。

陳肇始說，不戴口罩的活動是高風險，而食肆內人與人之間坐得近，加上食客未知有無戴口罩，所有餐廳入座率上限降至六成後，會繼續監察效果，但她未有解釋其背後準則，只重申會基於「張弛有道」再改變。

【17:15】被問到要求市民接受「新常態」，並表明不可能「零感染」是否「不負責任」，陳肇始否認是不負任，因為世衛及專家都稱，病毒在未有疫苗及治療下，病毒不會遠離，「係會與我哋並存。」她又指，在新常態下，政府曾推出嚴厲社交措施，一直採取「張弛有道」，但不等於鬆懈 ，要平衡市民需要、公共衛生。

她又指，現時多了本地個案，會即時去收緊措施，而疫情防控要「有交替」，即趨穩時放寬，反覆時收緊。

【17:10】至於粵港澳健康碼，陳肇始重申僅是一個工具，而推行健康碼要「有序開通」，如果能夠實施不能毫無條件，而衛生工作需要各方互認，待三地認為適合後才可以開通。她又稱，健康碼設立進度已「差不多」，政制及內地事務局一直在聯防聯控下與有關方面商討，惟現時疫情反覆，要思考在制度下如何推進。

【17:00】面對專家指香港檢測數目始終不夠，陳肇始再解釋，指香港一開始只在醫院裡面可檢測，後來已擴至普通科門診。她又提到，現時機場入境旅客，全部人都要接受檢測及有結果後才可以回家。至於高危群組，例如老人院職員、康健中心等，當局有做「第7層檢測」，並針對高危群組嘗試尋找他們。她又稱，當局5至6月已做了9,000個測試，當中沒有一個人確診。

至於檢測量方面，由3月份每月6.6萬個，已增至6月的10.9萬個，單在前一天已有6000多個檢測，昨天亦做了7000多個檢測。惟她承認，長遠而言要繼續增加檢測量。

【16:55】劉家獻指，現時有149名確診患者於8家醫院留醫，有兩人危殆，另有兩人情況嚴重，餘下145名病人情況穩定。他又說，醫管局未來因應疫情，公立醫院老人科及精神科日間醫院服務暫停，並已暫停醫院探訪，未來會繼續調節非緊急服務的安排。

【16:48】張竹君表示，截至下午4時，今日新增42宗確診個案，編號由第1325宗至第1366宗，當中8宗屬於輸入個案，有4人是機組人員，包括3名機師及1名空中服務員。

在34宗新增本地個案中，有23宗屬於港泰護老中心群組，大部份人都沒有病徵。

另有9宗屬於新發及彬記相關的茶餐廳群組，當中有3人是的士司機。

此外，有2宗個案未找到源頭。

【16:45】陳肇始表示，會要求餐飲處所從業員遵從法例599F的指示，注重個人衛生，桌與桌必須有1.5米距離或設分隔板。食客在進食以外時間要戴口罩，入場前要量度體溫等，以減傳播風險。

她又指，未來要「與病毒共存」，市民可能要改變生活模式，接受新常態，強烈呼籲做好個人衛生措施，同心抗疫。她呼籲大家保護公共醫療系統，「唔係做到零感染，但要做到可負擔。」

陳肇始又指，因應社區群組個案，當局會加強社區檢測，主動檢測從事安老院及餐飲業人員、和公共交通工具司機，以找出隱性傳播者。她指，會安排私營化驗所做檢測，衛生署會提供技術上的意見。

+ 5 + 4 + 3

【16:30】食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基，一同會見傳媒，交代最新疫情。

據衞生防護中心初步資料，截至下午4日時，今日至少新增42宗個案，當中有34宗屬本地個案，8宗為輸入個案，並有部份個案仍未有資料。

陳肇始表示，據世衞意見，新型冠狀病毒在未有效疫苗面世前，難以消失，預期香港疫情波動，不時出現本地個案。由於社會有必要恢復社交活動，惟亦於短時間內有多宗個案，而且源頭不明，故政府要快速應對。

陳肇始表示，須收緊社交距離措施，由本月11日凌晨起，直至7月20日，餐飲處所入座率不可多於六成，而每枱不可多於8人。而酒吧等處所則每枱不可多於4人。

至於表列處所，例始健身房，派對房間和卡拉OK場所內，處所每一舍設施或者房間的人數，會由現時16人降至8人 ; 電影院和現場表演的公眾娛樂場所內不可飲食。

她又呼籲，市民應時刻戴口罩，例如進食以外的時間應戴口罩，在餐廳內不搭枱，盡量與家人吃飯，並盡量外賣回家或回公司進食。

她又呼籲市民減少外出，因為疫情反覆，應避免聚會，減少接觸。她指現時社區存在隱形病人，要盡力減低社區群組個案風險。

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【14:00】食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，下午4點半見記者。

食物及衞生局副秘書長(衞生)陳偉基亦會出席。

▼第三波疫情爆發▼

+ 6 + 5 + 4

【13:45】據了解，由昨天疫情記者會至今早9時半，本港新增至少16宗本地個案。

從7月5日至今，本港共47宗本地感染個案，包括1名診所護士，以及茶餐廳及的士司機群組增16人；安老院群組增14人，分別為10名院友及4名職員確診；鑽石山及黃大仙各有3名住戶確診；另有10宗個案源頭不明。

【13:29】據悉，政府最快今日公布收緊防疫措施。消息人士預計，卡拉OK、表演及戲院等活動場地的限制人數會收緊，而食肆將限制每枱最多8人。

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【12:58】據了解，由昨天記者會後，至今有約20宗確診或初步確診個案，當中有超過10宗屬本地個案。

【12:48】據了解，本港今天最少新增12宗本地及輸入個案。

【10:45】報道引述消息指，本港新增最少10宗初步確診個案，包括港泰護老中心院友、的士司機和涉及茶餐廳群組人士。

【10:30】港鐵9名香港西九龍站員工曾到新發茶餐廳用膳或買外賣，港鐵表示已通知衛生防護中心，安排進行病毒檢測，涉事員工暫不用上班，建議留在家中等候病毒檢測結果。



發言人又指，因應疫情發展，高鐵服務於今年1月30日起已暫停，香港西九龍站沒有對外開放。因應今次事件，已安排清潔人員額外在香港西九龍站進行深層清潔及消毒。港鐵會與衛生防護中心保持緊密聯繫。

【10:00】牛頭角上邨安善道聖公會基顯小學表示，收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日；校方宣布各家長可即時到校接子女回家，並會於明日（10日）停課。

【08:00】截至周四（9日）上午8時，全國確診病例85,390宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例6宗，治癒病例80,204宗，累計境外輸入1,949宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

牛頭角上邨安善道聖公會基顯小學表示，收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日；校方宣布各家長可即時到校接子女回家，並會於明日停課。（學校網頁截圖）

【00:30】衞生署衞生防護中心周三（7月8日）晚上公布曾有確診或疑似個案居住過的大廈名單，當中包括約34幢建築物及大廈。

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▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼