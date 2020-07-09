新冠肺炎・最新｜港鐵：9名員工曾光顧新發茶餐廳　暫不用上班

本港昨天（8日）新增24宗新冠肺炎確診個案，當中19宗屬本地感染，5宗個案源頭不明。 多宗個案與食肆有關，分別再有2宗涉及坪石彬記粥麵美食和3宗涉及佐敦新發茶餐廳的確診個案。慈雲山港泰護老中心成本港首間爆發疫情安老院，累計9名職員及院友確診。有確診患者是學生或學生家長，有學校自行停課，另外有4名患者是的士司機。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言是第三波爆發。據了解，昨日晚上至少再增10宗個案，當中有6宗屬本感染，其中2人屬於港泰護老中心群組。

【10:30】港鐵9名香港西九龍站員工曾到新發茶餐廳用膳或買外賣，港鐵表示已通知衛生防護中心，安排進行病毒檢測，涉事員工暫不用上班，建議留在家中等候病毒檢測結果。



發言人又指，因應疫情發展，高鐵服務於今年1月30日起已暫停，香港西九龍站沒有對外開放。因應今次事件，已安排清潔人員額外在香港西九龍站進行深層清潔及消毒。港鐵會與衛生防護中心保持緊密聯繫。

【10:00】牛頭角上邨安善道聖公會基顯小學表示，收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日；校方宣布各家長可即時到校接子女回家，並會於明日（10日）停課。

【08:00】截至周四（9日）上午8時，全國確診病例85,390宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例6宗，治癒病例80,204宗，累計境外輸入1,949宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

牛頭角上邨安善道聖公會基顯小學表示，收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日；校方宣布各家長可即時到校接子女回家，並會於明日停課。（學校網頁截圖）

【00:30】衞生署衞生防護中心周三（7月8日）晚上公布曾有確診或疑似個案居住過的大廈名單，當中包括約34幢建築物及大廈。

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▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼

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