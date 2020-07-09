新冠肺炎・直播｜港泰護老中心群組再多23中招　茶餐廳群組多9人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）第三波疫情爆發，本港今日新增42宗確診個案，當中有34宗屬本地個案，而港泰護老中心群組再多23人確診，累計已有32人中招。而彬記、新發茶餐廳群組，則再多9人中招。 政府亦公布，今晚午夜後，收緊社交距離措施，包括食肆限制每枱最多8人。

▼第三波本地確診疫情地圖▼

【17:15】被問到要求市民接受「新常態」，並表明不可能「零感染」是否「不負責任」，陳肇始指不是不負任，因為世衛及專家都稱，病毒在未有疫苗及治療下，「係會與我哋並存。」她又指，在新常態下，政府曾推出嚴厲社交措施，一直採取「張弛有道」，但不等於鬆懈 ，要平衡市民需要、公共衛生。

她又指，現時多了本地個案，會即時去收緊措施，而疫情防控要「有交替」，即趨穩時放寬，反覆時收緊。

【17:10】至於粵港澳健康碼，陳肇始重申僅是一個工具，而推行健康碼要「有序開通」，如果能夠實施不能毫無條件，而衛生工作需要各方互認，待三地認為適合後才可以開通。她又稱，健康碼設立進度已「差不多」，而政制及內地事務局一直在聯防聯控下與有關方面商討，惟現時疫情反覆，要思考在制度下如何推進。

【17:00】面對專家指香港檢測數目始終不夠，陳肇始再解釋，指香港一開只在醫院裡面可檢測，後來已擴至普通科門診。她又提到，現時機場入境旅客，全部人都要接受檢測及有結果後才可以回家。至於高危群組，例如老人院職員、康健中心等，當局有做「第7層檢測」，並針對高危群組嘗試尋找他們。她又稱，當局5至6月已做了9,000個測試，當中沒有一個人確診。

至於檢測量方面，由3月份每月6.6萬個，已增至6月的10.9萬個，單在前一天已有6000多個檢測，昨天亦做了7000多個檢測。惟她承認，長遠而言要繼續增加檢測量。

【16:55】劉家獻指，現時有149名確診患者於8家醫院留醫，有兩人危殆，另有兩人情況嚴重，餘下145名病人情況穩定。他又說，醫管局未來因應疫情，公立醫院老人科及精神科日間醫院服務暫停，並已暫停醫院探訪，未來會繼續調節非緊急服務的安排。

【16:48】張竹君表示，截至下午4時，今日新增42宗確診個案，編號由第1325宗至第1366宗，當中8宗屬於輸入個案，有4人是機組人員，包括3名機師及1名空中服務員。

在34宗新增本地個案中，有23宗屬於港泰護老中心群組，大部份人都沒有病徵。

另有9宗屬於新發及彬記相關的茶餐廳群組，當中有3人是的士司機。

此外，有2宗個案未找到源頭。

【16:45】陳肇始表示，會要求餐飲處所從業員遵從法例599F的指示，注重個人衛生，桌與桌必須有1.5米距離或設分隔板。食客在進食以外時間要戴口罩，入場前要量度體溫等，以減傳播風險。

她又指，未來要「與病毒共存」，市民可能要改變生活模式，接受新常態，強烈呼籲做好個人衛生措施，同心抗疫。她呼籲大家保護公共醫療系統，「唔係做到零感染，但要做到可負擔。」

+ 5 + 4 + 3

【16:30】食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基，一同會見傳媒，交代最新疫情。

據衞生防護中心初步資料，截至下午4日時，今日至少新增42宗個案，當中有25宗屬本地個案，並有部份個案仍未有資料。

陳肇始表示，據世衞意見，新型冠狀病毒在未有效疫苗面世前，難以消失，預期香港疫情波動，不時出現本地個案。由於社會有必要恢復社交活動，惟亦於短時間內有多宗個案，而且源頭不明，故政府要快速應對。

陳肇始表示，須收緊社交距離措施，由周五凌晨起，直至7月20日，餐飲處所入座率不可多於六成，而每枱不可多於8人。而酒吧等處所則每枱不可多於4人。

至於表列處所，例始健身房，會由現時16人降至8人，派對房間亦然，電影院內不可飲食。

她又呼籲，市民應時刻戴口罩，例如進食以外的時間應戴口罩，在餐廳內不搭枱，盡量與家人吃飯，並盡量外賣回家或回公司進食。

她又呼籲市民減少外出，因為疫情反覆，應避免聚會，減少接觸。她指現時社區存在隱形病人，要盡力減低社區群組個案風險。

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【14:00】食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻，下午4點半見記者。

食物及衞生局副秘書長(衞生)陳偉基亦會出席。

▼第三波疫情爆發▼

+ 6 + 5 + 4

【13:45】據了解，由昨天疫情記者會至今早9時半，本港新增至少16宗本地個案。

從7月5日至今，本港共47宗本地感染個案，包括1名診所護士，以及茶餐廳及的士司機群組增16人；安老院群組增14人，分別為10名院友及4名職員確診；鑽石山及黃大仙各有3名住戶確診；另有10宗個案源頭不明。

【13:29】據悉，政府最快今日公布收緊防疫措施。消息人士預計，卡拉OK、表演及戲院等活動場地的限制人數會收緊，而食肆將限制每枱最多8人。

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【12:58】據了解，由昨天記者會後，至今有約20宗確診或初步確診個案，當中有超過10宗屬本地個案。

【12:48】據了解，本港今天最少新增12宗本地及輸入個案。

【10:45】報道引述消息指，本港新增最少10宗初步確診個案，包括港泰護老中心院友、的士司機和涉及茶餐廳群組人士。

【10:30】港鐵9名香港西九龍站員工曾到新發茶餐廳用膳或買外賣，港鐵表示已通知衛生防護中心，安排進行病毒檢測，涉事員工暫不用上班，建議留在家中等候病毒檢測結果。



發言人又指，因應疫情發展，高鐵服務於今年1月30日起已暫停，香港西九龍站沒有對外開放。因應今次事件，已安排清潔人員額外在香港西九龍站進行深層清潔及消毒。港鐵會與衛生防護中心保持緊密聯繫。

【10:00】牛頭角上邨安善道聖公會基顯小學表示，收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日；校方宣布各家長可即時到校接子女回家，並會於明日（10日）停課。

【08:00】截至周四（9日）上午8時，全國確診病例85,390宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例6宗，治癒病例80,204宗，累計境外輸入1,949宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

牛頭角上邨安善道聖公會基顯小學表示，收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診新冠肺炎，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日；校方宣布各家長可即時到校接子女回家，並會於明日停課。（學校網頁截圖）

【00:30】衞生署衞生防護中心周三（7月8日）晚上公布曾有確診或疑似個案居住過的大廈名單，當中包括約34幢建築物及大廈。

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▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼