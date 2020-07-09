公眾泳池授泳活動投訴升　申訴專員倡定統一機制加強管理

申訴專員公署主動調查康文署對公眾泳池公眾授泳活動的規管，報告指公署曾接獲投訴，有泳客在公眾泳池內進行私人或集體授泳活動，對其他泳客構成滋擾，有關投訴自2016年起有上升趨勢。 公署就問題提出3大建議，包括為設立「公眾授泳區」制定統一和具體政策和機制；積極研究是否可在更多公眾泳池，包括新興建或重建泳池內，設立「公眾授泳區」加強管理；以及收集及分析公眾泳池內公眾授泳活動數據，協助制定設立相關政策、機制及管理措施。

申訴專員公署主動調查康文署對公眾泳池公眾授泳活動的規管。（鄭子峰攝）

申訴署報告指出，公署過去曾接獲市民的意見和投訴，指有泳客在公眾泳池內進行私人或集體授泳活動，對其他泳客構成滋擾，但康文署未能作出有效規管，以致問題持續。

「公眾授泳區」須制定統一政策和機制

康文署強調，只要授泳活動是有秩序地進行，及沒有滋擾其他泳客，不論有關活動是否涉及收費，會予以容許；但在沒有設置「公眾授泳區」的公眾泳池，康文署卻不欲宣之於口，明確容許市民有秩序地在「公眾游泳區」進行授泳活動，公署認為，這做法只會令其他泳客誤以為該署疏於執法，以致產生誤解和帶來更多的投訴。

在規管工作上，康文署對滋擾或妨礙他人的公眾授泳活動，僅以口頭勸諭為主，從沒有任何檢控。公署認為，若單靠泳池職員按《規例》對授泳活動進行規管，成效不彰，亦無助分流泳客。

鑑於在沒有設立「公眾授泳區」的公眾泳池，其有關公眾授泳活動對泳客構成滋擾之投訴數字，在2016年至2018年間升幅達100%（由31宗增至62宗）；同一期間，在有設立「公眾授泳區」的公眾泳池之投訴宗數升幅，則只有20%（由10宗增至12宗）。公署建議當局應認真考慮為設立「公眾授泳區」制定統一和具體的政策及機制；當中須明確規範授泳活動只可在「公眾授泳區」內進行，包括收費的授泳活動及親友間的私人教授，將不同類型的泳池使用者分流。

加強「公眾授泳區」的管理

報告又指，於設有「公眾授泳區」的公眾泳池，職員會要求所有授泳活動於指定區域內進行，惟康文署就未有具體的管理措施，規管授泳區內的授泳活動可有秩序地進行。公署認為，康文署應制定「公眾授泳區」的具體使用條款，如訂出使用人數上限、每名授泳者或教練每次可指導的學員人數等，以助管理「公眾授泳區」的秩序。

加強收集及分析公眾授泳活動數據

報告又指，康文署現時沒有就公眾泳池內授泳活動的情況，安排有系統的記錄和分析，在欠缺準確數據情況下，有礙康文署審研是否及如何在個別泳池設立「公眾授泳區」，以及如何制定合適使用條款。

公署認為，康文署應加強收集及分析公眾泳池內公眾授泳活動數據，包括授泳活動的高峰時段、參與人數、慣常使用的泳池設施、以及授泳活動模式等，以便泳池職員記錄及檢察公眾授泳活動的情況。

公署認為康文署設立「公眾授泳區」，正可填補現行機制的夾縫，讓公眾授泳活動可有秩序地進行。（鄭子峰攝）

公署總結指，現行機制下，只有團體可向康文署租用泳線，以致私人教練只能利用「公眾游泳區」授泳，故認為康文署設立「公眾授泳區」，可填補現行機制的夾縫，讓公眾授泳活動有秩序進行。公署續指，康文署長遠應研究「團體租用區」、「公眾授泳區」、以及「公眾游泳區」的數量及分布，制定和調整合適分配比例，平衡各泳池使用者的需求。