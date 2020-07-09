新冠肺炎・持續更新｜屯門兩校有學生家長確診　明起停課兩天　

新冠肺炎疫情出現第三波，惟本港中小學已經復課，不少學校相繼有學生、學生家人或教職員家人確診。至少十多間學校宣布停課，以作全校徹底清潔及消毒。

（香港01製圖）

德望學校（小學部）

一名初步確診男患者的女兒就讀位於牛池灣的德望小學，暫沒有出現病徵。

道教青松小學

位於屯門山景邨的道教青松小學在網上刊登通告，表示一名學生的家人確診新冠肺炎。該校明天（7月10日）全校停課一天， 而本周六（7月11日）五、六年級之補課亦會取消。校方亦按衞生防護中心指引，加強校內的清潔及消毒工作。

宣道會陳瑞芝紀念中學

位於屯門的宣道會陳瑞芝紀念中學表示，一名學生的家長確診新冠肺炎。該校將於明天（7月10日）及周六（7月11日）停課兩天。倘有學生確診，將可能延長停課安排。

道教青松小學網上通告。

聖公會基顯小學

位於牛頭角的聖公會基顯小學在其網站公布，校方今早收到家長通知，3A班有一名學生家長昨日確診，該名學生及家人現正進行14日檢疫。校方通知家長可即時到校接子女回家，亦可按正常時間下午12時半到校接回。五年級報分試即日取消及順延，稍後再作安排。另外，該校明天（10日）將停課一天，校方會作全校徹底清潔及消毒，以確保師生安全。