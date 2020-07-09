兩男涉輪姦新婚少婦　平安夜酒醉下遭蹂躪　事主：我無開心過

新婚少婦平安夜隨兩名剛相識男子到其家中飲酒，疑在酒醉下遭兩男輪姦及侵犯。兩男被控5項強姦及1項企圖強姦罪，他們否認指控，案件今(9日)在高等法院開審。女事主供稱，她遭兩人侵犯後曾質問其中一人為何要如此對她，該被告初時問她是否記錯了，多番被追問後才說：「開心過就算囉。」惟女事主庭上哭稱：「得佢地開心，我都無開心過。」

兩名被告：王承林及林宇徽，現年30歲，均為銷售員。王被控2項強姦和1項企圖強姦罪，林則被控2項強姦罪。控罪指，王於2018年12月25日，在天水圍天盛苑某單位內兩次強姦X，以及1次企圖強姦X；林則於同日同地兩次強姦X。X案發時24歲。

透過打機朋友認識兩名被告

X透過視像系統作供，透露於2018年中結婚，婚後未有工作。於2018年12月24日，X陪同多名台灣來港的朋友遊玩，包括一名打機認識的女性朋友「魚蛋」。眾人當晚在尖沙咀吃晚飯，與「魚蛋」相識的林飯前加入。眾人晚膳後，先後到兩間酒吧玩樂，與林相識的王亦在期間加入。

女事主指首被告王承林曾把她帶入房間內強姦。（朱棨新攝）

覺有陽具塞口即咬了一口

於12月25日凌晨3時許，王、林和事主乘搭的士前往天水圍。王和林在的士內向X提議繼續飲酒，X回應「可以既」。她在庭上解釋，當時打算在下車後才決定返家，或繼續飲酒。

下車後，兩人帶X到王的住所。他們一邊玩遊戲，一邊飲酒，期間先後吻X，惟王不成功。他們亦曾「挨身挨勢」，X便著他們玩遊戲，分散其注意力。X形容當時已醉，之後躺在沙發。期間有人把陽具塞入X口中，她咬了一口。林大叫「哇」一聲。王問林：「你有無事？」林回應：「無事。」

王嘗試性交但不果

三人之後繼續玩遊戲，期間林的手伸入X的T恤，摸她的胸部。X雖大聲叫「唔好」，但林仍然解去其胸圍扣。兩人又合力脫去X的褲子和內褲，王圖把陽具插入X的下體但不果，而林則成功強姦X，並向王表示：「無問題喎。」X作供提及被侵犯時，不禁飲泣。

X又指，之後有人試圖把陽具磨擦X的肛門，同時有人圖把陽具插入她的下體，但都不成功。

女事主稱質問下次被告林宇徽說：開心過就算囉。（朱棨新攝）

林說開心過就算囉

她在客廳見到已穿好衣服的林，若無其事坐在沙發。X質問林「點解你地要咁做？」林起初僅回應：「你係咪記錯左啲乜野？」X不斷追問，林終回應說：「開心過就算囉。」

X坦言對此回應感憤怒，並說：「佢地無尊重我之餘，仲不擇手段，灌我飲酒，除我啲衫。」。她在庭上哭訴「得佢地開心，我都無開心過」。

報警未能講出地址

控方在開案陳詞補充，X曾致電報案。庭上播放該錄音，X在電話中稱被「困住」，但只知身處天水圍。在接聽女警詢問下，X未能講出確實地點。女警之後稱：「係咪不需要差人？.....咁我收線，有事再打黎。」X之後向涉案大廈的保安求助，由保安代為報警。

案件編號：HCCC380/2019