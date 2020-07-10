新冠肺炎．最新｜據悉增逾30宗確診　住水泉澳邨港鐵車站助理染疫

本港昨日（9日）新增42宗確診個案，當中34宗屬本地個案，是疫症爆發以來，單日錄得最多新增本地個案。現時本港累計1366宗個案（包括一宗疑似個案）。 今日（10日）沙田水泉澳邨有多宗確診個案，多人不適送往不同醫院。消息指，教育局將宣布全港停課。

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【12:57】港鐵公司證實，一名兼職車站助理確診新型肺炎，今早曾於東鐵線太和站工作。據知該職助理住水泉澳邨。

新冠肺炎｜居水泉澳港鐵兼職車站助理確診 今早曾於太和站工作

【12:42】據悉，沙田水泉澳邨喜泉樓及河泉樓分別有居民確診，兩人均是輸入個案，從巴基斯坦回港，現於威爾斯親王醫院留醫。此外，早前已有明泉樓居民確診，有消息指不同樓層的同座居民都已初步確診。

新冠肺炎｜水泉澳邨明泉樓多人確診10救護車送院 樓上有復康中心

【12:38】據了解，今日新增至少30宗個案，其中逾10宗涉及沙田水泉澳邨居民。教育局局長楊潤雄今日（10日）下午2時在政府總部會見記者，預料會公布全港停課。

【12:00】因應疫情發展，據了解教育局將宣布全港學校停課。

新冠肺炎｜新界南警員曾光顧彬記粥麵店 獲安排家工作等檢測結果

【11:00】一名隸屬新界南總區重案組的警務人員曾光顧坪石邨彬記粥麵店，該人員沒有出現病徵，但已遞交檢測樣本予衞生防護中心，正等候檢測結果。

新冠肺炎｜粉嶺嘉福榮真小學老師家人確診急停課 老師曾接觸學生

當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。（丘文俊FB圖片）

【10:32】綜合多個消息指，早前66歲確診女子居住的水泉澳邨明泉樓，再錄得初步確診個案。有消息人士透露，明泉樓有多宗初步確診，分別送往不同醫院。

而當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。他稱，當局周三於該大廈派發深喉唾液樣本瓶，昨天約一半居民交回，該大廈約有500户。據他所知，初步確診個案分散於大廈不同樓層、不同單位。

【10:00】粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學有教師的親屬確診新冠肺炎，校方宣布即時停課，家長可到校接子女回家。

【08:00】截至周五（10日）上午8時，全國確診病例85,443宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例5宗，治癒病例80,249宗，累計境外輸入1,958宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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