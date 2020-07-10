新冠肺炎・最新｜楊潤雄：全港學校周一起停課　可為DSE考生補課

本港昨日（9日）新增42宗確診個案，當中34宗屬本地個案，是疫症爆發以來，單日錄得最多新增本地個案。現時本港累計1366宗個案（包括一宗疑似個案）。 今日（10日）沙田水泉澳邨有多宗確診個案，多人不適送往不同醫院。教育局局長楊潤雄宣布全港學校下周一起提早放暑假，小五呈分試可照考，DSE考生亦可補課。

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新冠肺炎｜全港學校下周一起停課 小五呈分試可照考、DSE可補課

【14:20】楊潤雄：7月22日DSE放榜安排不變，同學回校領取成績，學校要做適當的衞生及安全措施。開學情況，今星期疫情打亂之前計劃，知道部分幼稚園及國際學校8月開學，盡快看疫情和聽專家意見，今日無補充。

校內活動如畢業禮、謝師宴等，要跟守則，此類重要活動可以問教育局意見。

明年DSE，教育局曾與考評局討論，但高中課程，每間學校中四中五教的進度不同，很難抽走部份，但有與考評局討論會否改，由考評局去決定，確保考試公平公正。

【14:15】楊潤雄：過去幾日看到有較多本地個案，都是在不同群組，除了個別一兩個學生，其餘都是學生或老師的父母或親人成為密切接觸者，怕影響到學生，這些以往指引有提及處理方法。提前放暑假，是希望學生少些流動，對整個社會防疫工作更有幫助，亦不會大規模影響學習環境。中五呈分試影響中一派位容許有彈性。

知道中五升中六的學生要準備DSE考試，過去停課長時期，有學校本身在暑假有補課，我們覺得可以去做，但要做好防疫，學生健康始終係首要，為一兩級學生補課我們覺得無問題。

【14:00】教育局局長楊潤雄：

今年5月底復課至今，至今無在學校內受感染個案。但過去兩日本地感染個案急升，教育局考慮，全港中小學、幼稚園在下周一提早放暑假，考試按實際情況安排。

小五呈分試，若學校在下周呈分試，可按原定計劃考試。若選擇將呈分試延期至9月，可以延遲10月20日遞交呈分試日期。

中三選科、中五公開試，下星期13日至17日完成考試後放假。

Pre S1考試7月14日進行，中學可以自行決定，7月13日中午12時前回應教育局。

學校只可以用半日去考試，根據DSE經驗，考試是靜態活動，不會有太多交談。

學校未必完全能夠準備好，如派通告、暑期作業、徹實執行防疫措施。校舍要開放照顧學生。公布比較急，為學校及老師帶來不便，希望得到大家的諒解，教育局會提供協助。

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【13:44】沙田乙明區區議員丘文俊表示，水泉澳邨明泉樓66歲女住戶居於16室，她在前日確診，房屋署其後為全幢大廈16室單位檢查喉管，其中一個單位的喉管有小破洞，需要維修。但他強調，涉事單位住戶的深喉唾液檢測結果呈陰性，未有確診。

新冠肺炎｜水泉澳邨明泉樓多人確診 有喉管破損 居民自行撤離

【12:57】港鐵公司證實，一名兼職車站助理確診新型肺炎，今早曾於東鐵線太和站工作。據知該職助理住水泉澳邨。

新冠肺炎｜居水泉澳港鐵兼職車站助理確診 今早曾於太和站工作

【12:42】據悉，沙田水泉澳邨喜泉樓及河泉樓分別有居民確診，兩人均是輸入個案，從巴基斯坦回港，現於威爾斯親王醫院留醫。此外，早前已有明泉樓居民確診，有消息指不同樓層的同座居民都已初步確診。

新冠肺炎｜水泉澳邨明泉樓多人確診10救護車送院 設有復康中心

【12:38】據了解，今日新增至少30宗個案，其中逾10宗涉及沙田水泉澳邨居民。教育局局長楊潤雄今日（10日）下午2時在政府總部會見記者，預料會公布全港停課。

【12:00】因應疫情發展，據了解教育局將宣布全港學校停課。

新冠肺炎｜新界南警員曾光顧彬記粥麵店 獲安排家工作等檢測結果

【11:00】一名隸屬新界南總區重案組的警務人員曾光顧坪石邨彬記粥麵店，該人員沒有出現病徵，但已遞交檢測樣本予衞生防護中心，正等候檢測結果。

新冠肺炎｜粉嶺嘉福榮真小學老師家人確診急停課 老師曾接觸學生

當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。（丘文俊FB圖片）

【10:32】綜合多個消息指，早前66歲確診女子居住的水泉澳邨明泉樓，再錄得初步確診個案。有消息人士透露，明泉樓有多宗初步確診，分別送往不同醫院。

而當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。他稱，當局周三於該大廈派發深喉唾液樣本瓶，昨天約一半居民交回，該大廈約有500户。據他所知，初步確診個案分散於大廈不同樓層、不同單位。

【10:00】粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學有教師的親屬確診新冠肺炎，校方宣布即時停課，家長可到校接子女回家。

【08:00】截至周五（10日）上午8時，全國確診病例85,443宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例5宗，治癒病例80,249宗，累計境外輸入1,958宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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