新冠肺炎｜水泉澳邨明泉樓多人確診10救護車送院　樓上有復康中心

新冠肺炎疫情爆發第三波，據悉今日（10日）沙田水泉澳邨明泉樓錄得多宗初步確診個案，患者分別送往不同醫院。明泉樓有安老院，記者現場所見，有人用尼龍袋撤走物資，未知是否撤離；當局在水泉澳邨現場派發深喉唾液檢測樣本收集樽。 當區區議員丘文俊證實，今天凌晨有10輛救護車把明泉樓初步確診居民送院。初步確診個案分散於大廈不同樓層、不同單位。當局周三於該大廈派發深喉唾液樣本瓶，昨天約一半居民交回，該大廈約有500户。

周三（8日）有一名66歲女患者（第1294宗個案）住在沙田水泉澳邨明泉樓。今日綜合多個消息指，該大廈再錄得多宗初步確診，分別送往不同醫院，包括威爾斯親王醫院。

當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10輛救護車將至少10名明泉樓初步確診居民送院。他稱，當局周三於該大廈派發深喉唾液樣本瓶，昨天約一半居民交回，該大廈約有500户。他表示，房屋署未有向他透露，第1294宗個案所住的樓層，據他所知，今日初步確診個案分散於大廈不同樓層、不同單位。

丘表示，今早10時許，有房屋署清潔人員消毒大廈的大堂、升降機及各樓層設施。

7月10日，沙田水泉澳邨有多人確診。樓上有復康中心。（羅君豪攝）

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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區議員：患者曾到明泉樓長者鄰舍中心 促為全邨強制檢測

丘文俊又指出，66歲女患者早前到過明泉樓低層的社區中心。翻查資料，禮賢會沙田長者鄰舍中心位於該大廈的平台1室；另外，該大廈低層亦有兩間暫顧宿舍，包括東華三院水泉澳輔助宿舍，以及基督教懷智服務處水泉澳中心及宿舍。他認為社區中心的人流來自整條邨，因此衞生防護中心應為全邨居民，安排強制性的深喉唾液檢測。

另外，他又稱，九龍城浸信會禧年（恩平）小學及沙田圍保良局朱正賢小學均有學生或其家人初步確診，促請當局盡快勒令全港停課，阻止疫情繼續爆發。

當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。（丘文俊FB圖片）